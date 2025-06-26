Mattia Minguzzi Anısına Kaykay Pisti Açıldı - Son Dakika
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Mattia Minguzzi Anısına Kaykay Pisti Açıldı

26.06.2025 20:19
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Ataşehir'de, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Minguzzi'nin adı verilen kaykay pisti açıldı.

Ataşehir'de, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği kaykay pistinin açılışı yapıldı.

Ataşehir Belediyesince 8 Mart Kadın Eli Parkı'ndaki kaykay pistini yenilenerek, "Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı" adı verildi. Parkın içindeki 500 metrekarelik alanda yer alan kaykay pistine Minguzzi'nin grafiti görseli çizildi.

Pistin açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, parkın bir yandan Minguzzi'nin hatırasını yaşatırken, diğer yandan başka çocukların özgürce, neşeyle ve güvenle yaşayabilmesi için sembol olacağını söyledi.

Adıgüzel, 8 yaşında bir evlat sahibi olarak Minguzzi ailesinin yerine kendilerini koyduklarını belirterek, Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak ve onun adını Ataşehir'de ölümsüzleştirmek için burada olduklarını söyledi.

Minguzzi'nin, henüz söyleyecek çok sözü ve gidecek çok yolu varken hayattan koparıldığını kaydeden Adıgüzel, "Onun acısı, ailesinin acısı artık hepimizin yüreğinde." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, Minguzzi'nin enerjisini taşıyan özel bir grafiti çalışmasıyla da parkı daha anlamlı hale getirdiklerini ifade ederek, "İnanıyorum ki bu parkta kaykay yapan her çocukta, düşüp kalkarken yeniden cesaret bulan her gençte onun adı, gülüşü ve izleri hep yaşayacak." diye konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, açılışı yapılan parkı "Ahmet'in evi" olarak nitelendirerek, "Bir Ahmet gitti, milyonlarca Ahmet geldi." dedi.

Minguzzi'nin teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu ise parka geldiğinde çok etkilendiğini ifade ederek, "Ahmet için açmış olduğunuz parkta, resimlerini gördüm, bizim için burası çok kıymetli. Gönül isterdi ki Ahmet de buraya kaykayıyla gelmiş olsun ve arkadaşları ile birlikte o da burada kaykay yapsın." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ahmet'in arkadaşları ve yaşıtları, parkta kaykay gösterisi yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mattia Minguzzi Anısına Kaykay Pisti Açıldı - Son Dakika

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