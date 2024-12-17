KUNMİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming kentinde düzenlenen Mavi Ekonomi Kalkınma İşbirliği konulu Üçüncü Çin-Hint Okyanusu Bölgesi Forumu'nun açılış töreninde bir konuk konuşma yapıyor, 16 Aralık 2024.
"Mavi Hint Okyanusunun Geleceği - Küresel Güney'in Kalkınma Pratiği" konulu forum, 50'den fazla ülke ve uluslararası kuruluştan 300'den fazla konuğu bir araya getirdi. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Mavi Ekonomi Forumunda Küresel İşbirliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?