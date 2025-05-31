Mavi Marmara İçin Anma Etkinliği - Son Dakika
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Mavi Marmara İçin Anma Etkinliği

Mavi Marmara İçin Anma Etkinliği
31.05.2025 20:23
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Batman'da sivil toplum kuruluşları, Mavi Marmara saldırısının 15. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Batman'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Gülistan Caddesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte ilahiler seslendirildi ve dua edildi.

Grup adına açıklama yapan Batman İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Mehmet Şah Keskin, 2010 yılında İsrail tarafından Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye uluslararası sularda saldırıda bulunulduğunu hatırlattı.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün yıllardır sürdüğünü belirten Keskin, "Bizler sivil toplum kuruluşları olarak Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız, korkmayacağız, susmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Filistin, Politika, Güncel, batman, Yaşam, Son Dakika

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