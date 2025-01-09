Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Başladı - Son Dakika
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Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Başladı

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Tatbikat 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek.

09.01.2025 13:23  Güncelleme: 13:25
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TATBİKATIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ, BAKAN GÜLER'İN KATILIMIYLA BAŞLADI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 7-8 Ocak'ta harekata hazırlık faaliyetleriyle başlayan 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlemiş olduğu 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aktif basın politikası ile gerçekleştirilmeye başlandı. Tatbikatın; Basın Bilgilendirme Toplantısı 6 Ocak'ta tarihinde Kocaeli'de Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü ve Basın Günü ise bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan TCG Salihreis fırkateyninde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla başladı.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısı ardından başlayan faaliyetler kapsamında; tatbikatı takip eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi top atışlarıyla selamlandı. Faaliyetler kapsamında Deniz Kuvvetleri'nin SAS Timi, Taktik Pençe Harekatı ile tespit edilen bir mayını başarılı şekilde imha etti.

Ayrıca faaliyetler kapsamında Deniz Kuvvetleri'nin Amfibi Hücum Timi tarafından TCG Göksu Gemisi'ne Fastrope Harekatı gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini TCG Salihreis ve TCG Oruçreis fırkateynlerinde 63 gazeteci takip ediyor.

Ruken KADIOĞLU - Cavit AKGÜN - Yaren ÖZDEMİR/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Başladı - Son Dakika

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