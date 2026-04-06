Mavi Vatan 2026 Tatbikatı Devam Ediyor

06.04.2026 17:22
MSB, Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nın deniz ve hava eğitimlerinin sürdüğünü duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nın devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Mavi Vatan 2026 Tatbikatı kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin yanı sıra 4 Nisan'da 'Asimetrik tehdit altında liman çıkışı', 'Karadeniz'de sürüklenen mayının tespiti ve imhası', 'Çok sığ suda mayın karşı tedbirleri harekatı', 'Seri atımlı toplarla su üstü atışları', 5 Nisan'da 'Kara bombardımanı atışları', 'Mayın karşı tedbirleri harekatı', 'Karadeniz'de sürüklenen mayının tespiti ve imhası', 'Muharip olmayanların tahliyesi', 'Su üstü atışları', 'Denizaltı savunma harbi eğitimleri' gerçekleştirildi. Ayrıca 6 Nisan'da 'Kara bombardımanı atışları', 'Amfibi hücum harekatı eğitimleri', 'ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların muhabere rolesi olarak kullanımı', 'Hava savunma harbi eğitimleri' gerçekleştiriliyor. 7 Nisan'da ise 'Denizde akaryakıt ikmali', 'Amfibi hücum harekatı eğitimleri', 'Denizaltı savunma harbi eğitimleri', 'Karadeniz'de sürüklenen mayının tespiti ve imhası', 'Hava temaslarının takibi ve hava savunma eğitimi' icra edilecek.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
