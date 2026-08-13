Mavigöl\'e 5 Yılda 700 Bin Ziyaretçi

Giresun'da Göksu Deresi üzerinde turkuaz renkli büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ü 5 yılda 700 bin kişi ziyaret etti.

Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı'nda yer alan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaza bürünüyor. Etrafı ağaçlarla çevrili gölün ortasından akan turkuaz renkteki su, görenleri adeta büyülüyor.

Mavigöl, bölgeye gezi düzenleyen tur şirketleri ve günübirlik ziyaretçilerin de rotasında yer alıyor.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mavigöl son 5 yılda 700 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Artan ziyaretçi sayısı dolayısıyla bu yıl Mavigöl'de yürüyüş yolları ve seyir noktaları genişletildi. Mavigöl'ün alt kısmındaki alanda inşası devam eden restoran ise ilerleyen zamanlarda ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Öte yandan Göksu Travertenleri ve Mavigöl'ü birbirine bağlayacak "Beyazdan Maviye Yolculuk Projesi"nin tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Doğaseverler karşılaştıkları manzaradan memnun

Ziyaretçilerden Seval Arslan, AA muhabirine, sosyal medyada görüntülerini izlediği Mavigöl'ü görmek için Kayseri'den ailesiyle bölgeye geldiğini söyledi.

Suyun renginin çok güzel olduğunu belirten Arslan, "Doğa, yeşil ile mavinin buluşması harika. Mavigöl'ü çok beğenerek gezdik." dedi.

Hollanda'da yaşadığını ifade eden Ahmet Sancar ise Karadeniz Bölgesi'nde yeşilin tonlarının güzel manzaralar sunduğunu anlattı.

Mavigöl'ün suyunu çok beğendiğini dile getiren Sancar, doğaseverleri bölgeye davet etti.

Bora Göktürk de Mavigöl'ün bulunduğu bölgenin serin ve rüzgarlı olduğunu ifade ederek, "Ortam da çok iyi, gelip görülebilecek bir yer, en azından bir kere görülmeli. Fotoğraflarda göründüğünden farkı da yok, hatta daha güzel." diye konuştu.