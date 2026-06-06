Max Korzh İstanbul'da Konser Verdi

Belaruslu şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Max Korzh, İstanbul'da binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser veren Korzh, 2012'den bu yana seslendirdiği eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumladı.

Şarkılarında rap, hip hop, pop ve rock öğelerini kendine özgü bir şekilde harmanlayan sanatçı, repertuvarında "Sozzeny", "Stilevo", "Optimist" ve "Wake Up" gibi parçalara yer verdi.

Yoğun ilginin yaşandığı konsere, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.

Yaklaşık 3,5 saat sahnede kalan sanatçıya, dinleyiciler hem şarkı söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti.

Kariyeri boyunca altı stüdyo albümü, onlarca single ve 30'dan fazla müzik videosu yayımlayan genç müzisyen, müzik platformlarında da milyonlarca kez dinlendi.

İlk büyük çıkışını "The Sky Will Help Us" ile yapan Korzh, ardından "Live High", "Maly Povzrosrel" (The Boy Has Grown), "Optimist", "Control", "Raznesem" (Crash the Stadium) ve "Teplo" (Warm) adlı eserlerin de arasında olduğu birçok hit parçaya imza attı.