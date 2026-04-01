Mayınlar Küresel Ekonomiyi Tehdit Ediyor

01.04.2026 00:11
UNMAS, İran savaşı ve mayınların etkilerinin küresel enerji fiyatları üzerindeki sonuçlarına dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkilileri, çatışmalardan geriye kalan mayınların ülke ekonomilerinin yanı sıra küresel etkilerine de dikkati çekerek, şu anki İran savaşının sonuçlarının Ukrayna savaşına kıyasla küresel enerji fiyatları açısından çok daha büyük olacağı uyarısında bulundu.

UNMAS'ın Ukrayna ve Afganistan yetkilileri, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında mayınların etkileri hakkında bilgi verdi.

UNMAS Ukrayna Mayın Temizleme Programı Yöneticisi Paul Heslop, Ukrayna'daki mayınların varlığının ülke ekonomisine yılda 11 milyar dolarlık bir maliyet oluşturduğunu belirterek, bunun da ülkenin yıllık büyümesinde yüzde 3 ila 5 arasında azalmayla birlikte küresel enerji ve gıda fiyatlarını etkilediğini söyledi.

Heslop, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşının ise küresel enerji fiyatları açısından "çok daha büyük sonuçlar" doğuracağına dikkati çekerek, "İçinde 300 milyon dolarlık ham petrol bulunan 100 milyon dolarlık bir tankerin batırılmasının etkisi sadece ekonomik olmayacak. Çevresel sonuçları, güven kaybı ve petrol fiyatlarında artış olacak." diye konuştu.

Mayınlar ve patlamamış mühimmatın, tarlaların ekilmesini, kritik altyapının yeniden inşasını, enerji güvenliğini engellediğini aktaran Heslop, Körfez'de görülen rafinerilerin yıkılması, Hürmüz Boğazı'na muhtemel mayın döşenmesi gibi durumları buna örnek gösterdi.

Heslop, "Son 4 yıldır Ukrayna'da, Gazze'de gördüklerimiz, şimdi Sudan'da ve İran'da gördüklerimiz, bugün yaşanan çatışmalar ortadan kaldırılana kadar bu ülkelerin toparlanmasını engelleyecek ve küresel ekonomi gibi konularda uzun vadeli etkiler bırakacak." ifadelerini kullandı.

Mayınların "çatışmaların mirası" olduğunu belirten Heslop, "Bunlar kaldırılmadıkça iyileşme sürecine başlayamazsınız." dedi.

"Afganistan'da her ay yaklaşık 50 kişi ölüyor veya yaralanıyor"

Toplantıya Afganistan'dan çevrim içi katılan BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) Mayın Temizleme Çalışmaları Şefi Nick Pond da Afganistan'ın patlayıcı madde kaynaklı yaralanma oranında dünyada 3. sırada yer aldığını kaydetti.

Pond, "Afganistan'da her ay yaklaşık 50 kişi ölüyor veya yaralanıyor ve bunların neredeyse yüzde 80'i çocuk. Bu, her gün en az bir yaralanma olduğu ve bu yaralanmanın büyük olasılıkla bir çocuk olduğu anlamına geliyor." görüşlerini aktardı.

Bu yaralanmaların yüzde 90'ının 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalardan sonra geride kalan patlamamış mühimmat ve terk edilmiş cephanelerden kaynaklandığını bildiren Pond, mayın temizleme alanında karşılaştıkları en büyük zorluğun da küresel insani öncelikler listesinde çok aşağılarda kalan bir ülke için azalan fon desteği olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

