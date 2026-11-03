Mayon Yanardağı'nda son 24 saatte 13 deprem kaydedildi, 3. seviye alarm ilan edildi - Son Dakika
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Mayon Yanardağı'nda son 24 saatte 13 deprem kaydedildi, 3. seviye alarm ilan edildi

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Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda son 24 saatte 13 volkanik deprem meydana geldi ve bir kaya düştü. Kükürt dioksit emisyonu günlük 1751 tona ulaşırken 3. seviye alarm ilan edildi ve çevredeki 6 kilometrekarelik alanın tahliyesi tavsiye edildi.

Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı'nda son 24 saatte 13 volkanik deprem yaşandığı bildirildi.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Mayon Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor.

Buna göre yanardağda son 24 saatte 13 volkanik deprem meydana geldi ve bir kaya düştü.

Yanardağ çevresinde kükürt dioksit emisyonu günlük 1751 tona ulaştı.

Bölgede, "tehlikeli yanardağ patlamasına yönelik artan eğilime" işaret eden 3. seviye alarm durumu ilan edildi.

Yanardağın çevresindeki 6 kilometrekarelik alanın tahliyesi tavsiye edildi ve bölge sakinlerine kül yağışı, lav akıntıları ve kaya düşmelerine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Mayon Yanardağı, başkent Manila'nın 330 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA
FilipinlerDepremGüncelDünyaSon Dakika

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