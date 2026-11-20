Haber: Batuhan DÜKEL/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANTALYA) - Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum, COP31'de yayımlanan ikinci çerçeve karar taslağını değerlendirerek, "Fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunun bu ikinci taslakta olmaması gerçekten bir geri adım" dedi. Mazlum, uyum finansmanı ve adil geçiş mekanizmasına ilişkin anlaşmazlıkların da sürdüğünü söyledi.

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), çerçeve karar taslakları arasındaki farklılıkları, iklim finansmanı görüşmelerini ve adil geçiş müzakerelerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

COP31 Başkanlığının ülkeleri dinleyerek çerçeve kararın içeriğini şekillendirdiğini belirten Mazlum, 19 Kasım'da yayımlanan ikinci taslağın ilkine göre sayfa, paragraf ve konu sayısı bakımından daraldığını söyledi. Mazlum, bu daralmanın nedeninin bazı önemli başlıkların metinden çıkarılması olduğunu ifade etti.

"FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞMA KONUSUNUN OLMAMASI GERÇEKTEN BİR GERİ ADIM"

İlk taslakta fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin açık ifadeler bulunduğunu hatırlatan Mazlum, bu çağrıların ikinci metinde yer almamasını eleştirdi. Mazlum, şöyle konuştu:

"Fosil yakıtlardan uzaklaşma olduğu için kararın içinde yine de olumlu bir ilk adım gibi görülmüştü. Fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunun bu ikinci taslakta olmaması gerçekten bir geri adım. Bu yalnızca fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunun karardan çıkması anlamına gelmiyor. Aslında öteki başlıklara, paragraflara baktığımızda bunu daha tehlikeli hale getiren işaretler var. Onlar da son taslakta kalır mı kalmaz mı bilmiyoruz. Ama bu taslakta olduğu için adını söylemek gerekiyor."

"FOSİL YAKITLARI SİSTEMDE TUTACAK TEKNOLOJİLERİ KULLANACAĞIZ DİYE İLAN ETMİŞ OLUYOR"

Karbon yakalama, kullanma ve depolama ile atmosferden karbondioksit uzaklaştırılmasına ilişkin ifadeleri de değerlendiren Mazlum, fosil yakıtlardan çıkış çağrısı olmadan bu teknolojilerin öne çıkarılmasının risk taşıdığını savundu. Mazlum, şunları söyledi:

"Fosil yakıtlardan çıkacağız demeden, fosil yakıtları sistemde tutacak teknolojileri kullanacağız diye ilan etmiş oluyor bu karar. Bu bakımdan büyük bir kayıp ve tehlike yaratıyor aslında. Karbon tutma, yakalama teknolojilerini fosil yakıt ülkeleri, özellikle petrol ülkeleri destekliyorlar. Neden? Petrol sistemde kalsın istiyorlar."

Bu yaklaşımları "yanlış çözümler" olarak nitelendiren Mazlum, geniş arazi ve su kullanımına dayanan uygulamaların gıda üretimi ve temel ihtiyaçların karşılanması açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Mazlum, "Bir buçuk derecede kalmanın temel yolu fosil yakıtlardan çıkış. Fosil yakıtları enerji sisteminden çıkarma" dedi.

Taslakta ise karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılmasının derin emisyon azaltımlarını tamamlaması, bunların yerine geçmemesi veya gecikmesine yol açmaması gerektiği belirtiliyor.

"TEK BAŞINA ELEKTRİFİKASYON DEĞİL, NASIL ÜRETİLDİĞİ DE ÖNEMLİ"

Türkiye ve Avustralya'nın önem verdiği, elektriğin küresel toplam nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefinin taslakta korunduğunu belirten Mazlum, elektrifikasyonun fosil yakıtlardan uzaklaşmayla birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Mazlum, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerjiyle, enerji verimliliğiyle bağlantılandırıyorlar ama Dubai'deki fosil yakıtlardan uzaklaşma, o enerji paketinin içindeki asıl unsurla hiç bağlamadan elektrifikasyonu buraya koyuyorlar. O da bir geri adım, zayıflama aslına bakılırsa."

Elektriğin hangi kaynaklardan ve nasıl üretildiğinin, dönüşümde hangi aktörlerin rol aldığının da önemli olduğunu vurgulayan Mazlum, daha demokratik, yerel ve katılımcı bir yenilenebilir enerji modeli kurulabileceğini ifade etti. Büyük şirketlerin ve fosil yakıt üreticisi ülkelerin elektrifikasyon yatırımlarını artırdığına dikkati çeken Mazlum, bu dönüşümün kendi başına ayrıca tartışılması gerektiğini söyledi.

OKYANUSLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ OLUMLU BULDU

Taslağın olumlu yönlerine de değinen Mazlum, okyanuslar ve okyanuslardaki biyolojik çeşitliliğin korunmasının metinde yer bulmasını önemli gördüğünü belirtti.

Pasifik ada ülkelerinin COP31 sürecinde okyanusların öne çıkarılmasını istediğini anlatan Mazlum, bu alanda devam edecek bir süreç önerilmesini olumlu değerlendirdi. Mazlum, "Türkiye'nin ve Avustralya Başkanlığının bunu COP'un önemli çıktılarından biri haline getirmeleri önemli" dedi.

"HANGİ YILDAKİ MİKTARA GÖRE UYUM FİNANSMANI ÜÇ KATINA ULAŞMIŞ OLACAK?"

Uyum finansmanının 2035'e kadar üç katına çıkarılmasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirten Mazlum, hedefin hangi başlangıç yılına ve hangi tutara göre hesaplanacağının netleştirilmediğini söyledi. Mazlum, şöyle konuştu:

"Özellikle adaptasyon finansmanının üç katına çıkarılması konusunda burada bir baz yıl bekleniyordu. Yani hangi yıla göre, hangi yıldaki miktara göre adaptasyon finansmanı 2035'te üç katına ulaşmış olacak?"

Çerçeve kararın yanı sıra ayrı başlıklar altında yürütülen müzakerelerin metinlerine de bakılması gerektiğini vurgulayan Mazlum, şunları kaydetti:

"Asıl müzakere metinlerine bakmamız lazım. Finansman müzakere metnine bakmamız lazım, adaptasyon müzakere metnine bakmamız lazım. Orada bir uzlaşma yok. Taraflar orada uzlaşamayınca COP başkanlıkları bunu çerçeve kararının içine koyamıyorlar."

İkinci çerçeve karar taslağında, uyum finansmanını üç katına çıkarma çağrısının başlangıç düzeyine ilişkin seçenekleri belirlemek üzere teknik rapor hazırlanması öneriliyor.

ADİL GEÇİŞ MEKANİZMASINDA FİNANSMAN ANLAŞMAZLIĞI

Antalya'da adil geçiş mekanizmasının işler hale getirilmesine yönelik beklenti bulunduğunu söyleyen Mazlum, finansman konusunda tarafların uzlaşamadığını belirtti. Mazlum, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelerin itirazı var. Onlar finansman içeren bir mekanizma istemiyorlar. Gelişmekte olan ülkeler ise finansmanı olmayan, yani mali desteğin olmadığı bir adil geçiş mekanizmasının aslında konuşmaktan öteye gitmeyeceğini söylüyorlar. Dolayısıyla bir ortak noktada buluşabilmiş değiller."

Bu nedenle kararın sonraki iklim konferanslarına bırakılması yönünde bir eğilim bulunduğunu aktaran Mazlum, güçlü bir mekanizma kurulması açısından ertelemenin tercih edilebileceğini ancak bunun COP31 bakımından kayıp olacağını ifade etti.

Mazlum, çalışanların ve kırılgan kesimlerin haklarını koruyacak bir mekanizmanın gecikmeden kurulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu hem çalışanların hakları açısından hem de sistemin dönüşmeye başlayacağını ilan etmek açısından önemli. Yani geçmeye karar verdiğini söylemiş olacak devletler. Dolayısıyla bu sene burada böyle bir karar alınmazsa bu da bir kayıp olacaktır."

"UYUM FİNANSMANINDA İRADENİN ÇOK GERİLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Gelişmiş ülkelerin iklim konferanslarında Uyum Fonu'na gönüllü katkılar açıkladığını hatırlatan Mazlum, bu katkıların yoksul ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı önlem alabilmesi için önem taşıdığını söyledi.

Uyum Fonu için sözünü ettiği yıllık 300 milyon dolarlık kaynak toplama hedefinin, 2035 için belirlenen yıllık 300 milyar dolarlık daha geniş kapsamlı iklim finansmanı hedefinden farklı olduğunu vurgulayan Mazlum, fon taahhütlerinin yaklaşık 50 milyon dolar düzeyinde kalmasını eleştirdi. Mazlum, "Bu geçen sene de çok düşük kaldı. Bu sene daha da düşük. COP31, adaptasyon finansmanında iradenin çok gerilediğini gösteriyor bize" dedi. Küresel Çevre Fonu'nun kaynaklarının yenilenmesi sürecinde de katkıların düştüğünü belirten Mazlum, finansmandaki bu eğilimin müzakerelere yansıdığını söyledi.

"YALNIZCA SÜREÇLE İLGİLİ KARARLARIN YAZILDIĞI TASLAKLAR VAR"

Emisyon azaltımı, uyum ve adil geçiş başlıklarında ilerleme sağlanamamasının taslakların içeriğini etkilediğini belirten Mazlum, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyin üzerinde uzlaşılamadığı için yalnızca süreçle ilgili, prosedürel dediğimiz kararların yazıldığı taslaklar var şu anda elimizde. Buradan bir şey çıkmasın, sonraki COP'lara kalsın diye."

Panama'nın sonuçların yetersiz kalması halinde uzlaşıya katılmayacağı yönünde itiraz dile getirdiğini aktaran Mazlum, başka ülkelerin de benzer itirazlar ortaya koyduğunu söyledi.

"HEPSİNİN BU UYARIYI DİKKATE ALMASI GEREKİYOR"

Anlaşmazlıkların farklı ülke gruplarının tutumlarından kaynaklandığını belirten Mazlum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zengin ülkeler finansman sağlamamak konusunda, bazı fosil devletleri azaltımla ilgili karar aldırmamak konusunda, bazı gelişmekte olan ülkeler de finansman olmadığı için diğer önemli başlıklarda ilerlemeyi durdurmak konusunda çok inatçı davranıyorlar. Dolayısıyla hepsinin de bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor. Buradan özellikle gerekli olan, öncelikli ihtiyaç duyulan kararların alınabilmesi yolunda yeterli bir uyarı olur umarım."