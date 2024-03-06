MAZLUMDER, İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MAZLUMDER, İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu

MAZLUMDER, İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespit edilerek yöneticilerinin yargılanmaları talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. MAZLUMDER üyeleri ve avukatlar, İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak İsrail aleyhine sloganlar attı. MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğini, insan hakları ihlalleri ve soykırım suçları işlediğini belirtti. Kartal, İsrail ile ticaretin devam ettiğini ve bu ticareti yapan şirket yöneticilerinin sorumlu tutulmasını talep etti. Suç duyurusu dilekçesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

06.03.2024 13:53  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespit edilerek yöneticilerinin yargılanmaları talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen avukatlar ve MAZLUMDER üyesi bir grup, pankart açarak ellerinde taşıdıkları dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada basın açıklaması yapan MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, işgalci İsrail rejiminin kurulduğu günden beri Filistin topraklarını işgal etmek suretiyle on binlerce insanı öldürdüğünü, yüzbinlerce insanı yaraladığını, onların mallarına, ibadethanelerine, hastanelerine ve okullarına zarar verdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdiğini kaydeden Kartal, Gazze halkına da insani yardımların ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu işlediğini dile getirdi.

Kartal, uluslararası sözleşmeler, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararlarına rağmen İsrail'in, Filistin halkını topyekun yok etme gayesiyle doğrudan sivilleri, özellikle çocukları hedef alarak açık bir soykırıma giriştiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'den İsrail'e ticari faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine işaret eden Kartal, özellikle birtakım ticari ürünlerin silah yapımında kullanılan hammadde niteliğinde, birtakım ürünlerin ise doğrudan askeri malzeme vasfında olduğunu aktardı.

" Ocak ve Şubat 2024 verilerine göre İsrail'le ticaret daha da artmıştır"

Kartal, "Bu ticaretin kirli bir ticaret ve suç olduğu kurumumuzca da her fırsatta dile getirilmiştir. Bu ticareti yapan gerçek kişi tacirler ve şirketlerin yöneticileri ikaz edilmiştir. Ancak bırakın azalmayı Ocak ve Şubat 2024 verilerine göre, İsrail'le ticaret daha da artmıştır." ifadelerini kullandı.

Suç duyurusu dilekçelerini aynı zamanda ticaretin devam ettirildiği liman şehirlerinin savcılıklarına da göndereceklerini bildiren Kartal, şunları söyledi:

"Savcılıklarca yapılacak araştırma ve yürütülecek soruşturmalar neticesinde, işgalci ve soykırımcı İsrail ordusuna hammadde ve mühimmat temin eden, silah yapımında kullanılabilecek ürünleri ve her tür askeri malzemeyi ihraç eden, işgalin ve dolayısıyla suçların devamına katkı sağlayacak nitelikte ürünleri İsrail'e ihraç eden gerçek kişi tacirlerle, tüzel kişi şirket yöneticilerinin tespit edilerek işlenen bütün suçlardan 'yardım eden' sıfatıyla sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz."

Açıklamanın ardından, avukatlar suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Kaynak: AA

Filistin, İstanbul, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAZLUMDER, İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:49:09. #1.12#
SON DAKİKA: MAZLUMDER, İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement