MAZLUMDER, İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulundu

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespit edilerek yöneticilerinin yargılanmaları talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen avukatlar ve MAZLUMDER üyesi bir grup, pankart açarak ellerinde taşıdıkları dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar attı.
Burada basın açıklaması yapan MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, işgalci İsrail rejiminin kurulduğu günden beri Filistin topraklarını işgal etmek suretiyle on binlerce insanı öldürdüğünü, yüzbinlerce insanı yaraladığını, onların mallarına, ibadethanelerine, hastanelerine ve okullarına zarar verdiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdiğini kaydeden Kartal, Gazze halkına da insani yardımların ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu işlediğini dile getirdi.
Kartal, uluslararası sözleşmeler, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararlarına rağmen İsrail'in, Filistin halkını topyekun yok etme gayesiyle doğrudan sivilleri, özellikle çocukları hedef alarak açık bir soykırıma giriştiğini kaydetti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'den İsrail'e ticari faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine işaret eden Kartal, özellikle birtakım ticari ürünlerin silah yapımında kullanılan hammadde niteliğinde, birtakım ürünlerin ise doğrudan askeri malzeme vasfında olduğunu aktardı.
" Ocak ve Şubat 2024 verilerine göre İsrail'le ticaret daha da artmıştır"
Kartal, "Bu ticaretin kirli bir ticaret ve suç olduğu kurumumuzca da her fırsatta dile getirilmiştir. Bu ticareti yapan gerçek kişi tacirler ve şirketlerin yöneticileri ikaz edilmiştir. Ancak bırakın azalmayı Ocak ve Şubat 2024 verilerine göre, İsrail'le ticaret daha da artmıştır." ifadelerini kullandı.
Suç duyurusu dilekçelerini aynı zamanda ticaretin devam ettirildiği liman şehirlerinin savcılıklarına da göndereceklerini bildiren Kartal, şunları söyledi:
"Savcılıklarca yapılacak araştırma ve yürütülecek soruşturmalar neticesinde, işgalci ve soykırımcı İsrail ordusuna hammadde ve mühimmat temin eden, silah yapımında kullanılabilecek ürünleri ve her tür askeri malzemeyi ihraç eden, işgalin ve dolayısıyla suçların devamına katkı sağlayacak nitelikte ürünleri İsrail'e ihraç eden gerçek kişi tacirlerle, tüzel kişi şirket yöneticilerinin tespit edilerek işlenen bütün suçlardan 'yardım eden' sıfatıyla sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz."
Açıklamanın ardından, avukatlar suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
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