MAZLUMDER, Mardin'de İsrail Soykırımına Dikkat Çekti - Son Dakika
MAZLUMDER, Mardin'de İsrail Soykırımına Dikkat Çekti

18.04.2026 16:36
MAZLUMDER, İsrail'in saldırılarına ve Gazze ablukasına karşı uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) yönetim kurulu üyeleri Mardin'de toplandı.

MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, Öğretmenevi'nde yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarında eşi görülmemiş bir soykırım suçu işlediğini söyledi.

İsrail'in Gazze yanında Lübnan, Suriye, İran, Katar ve Yemen'e de saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Kartal, şöyle konuştu:

"Çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin katledilmesi, şehirlerin altyapısının sistematik biçimde yok edilmesi ve halkın açlıkla teslim alınmaya çalışılması, uluslararası toplumun gözleri önünde ve canlı yayınlar eşliğinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte özellikle kadınlar ve çocuklar hedef alınmış, sağlık çalışanları, gazeteciler, insani yardım, Kızılay ve BM çalışanları katledilmiş, eğitim ve sağlık sistemleri çökertilmiştir. İşgalci İsrail aynı zamanda Gazze'ye abluka uygulayarak açlığı bir soykırım aracı olarak kullanmış, ateşkes anlaşmasına rağmen bu uygulamalarını devam etmiştir. Tüm bu hukuksuzlukların yanında geçtiğimiz günlerde İsrail parlamentosu, yalnızca Filistinli tutsaklara uygulanacak 'hukuk görünümlü' idam kanununu onaylamıştır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek olan bu yasa, uluslararası hukukun en temel ilkelerini, insan hakları müktesebatını ve insancıl hukuku açıkça ihlal eden bir apartheid rejim pratiğidir."

Kartal, İsrail soykırımına ve Gazze ablukasına dikkat çekmek amacıyla organize edilen, farklı ülkelerden katılımcıların bulunduğu Sumud Filosu'nun Barcelona'dan harekete geçtiğini belirterek, Sumud Filosu'nu desteklediklerini bildirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Kartal, Türkiye'nin sorunların çözümlerinin konuşulabildiği bir süreci başlatmasının değerli olduğunu anlattı.

Kartal, şunları kaydetti:

"(Terörsüz Türkiye) Emperyalist ülkeler tarafından, İsrail'in güvenliği için bölgenin istikrarsızlaştırılmaya, ülkelerin zayıflatılmaya çalışıldığı bir ortamda Türkiye'nin iç barışını tahkim etmesi, bölgesel barışın sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir. TBMM Başkanlığı bünyesinde kurulan komisyon tarafından ciddi bir aşamaya getirilen sürecin başarıyla nihayete ermesi temennimizdir. Komisyon görevini yaparak süreçle ilgili raporunu hazırlamış kamuoyuyla paylaşmıştır. Gelinen aşamada açıktır ki sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi için temel bazı konularda yasal adımların atılması gerekmektedir. Gecikmeden gerekli irade ortaya konulmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MAZLUMDER, Mardin'de İsrail Soykırımına Dikkat Çekti - Son Dakika

1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram’ın hayali, duyanların yüreğini dağladı Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Halil Umut Meler’e dev görev Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı 12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı
Takımını Avrupa’da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
SON DAKİKA: MAZLUMDER, Mardin'de İsrail Soykırımına Dikkat Çekti - Son Dakika
