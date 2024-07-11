MAZLUMDER Tacikistan'da Müslümanlara yapılan uygulamaları kınadı

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İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyesi bir grup, Tacikistan'da Müslümanlara yapılan uygulamaları, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde kınadı.

Bakırköy'deki Başkonsolosluk binası önünde toplanan gruptakiler, "Tacikistan'da inanca saygı, başörtüsüne özgürlük" yazılı pankart açtı.

MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sevim, basın açıklamasında, Tacikistan'da başörtüsü, türban ve İslami sembollerin yer aldığı kıyafetlerin kullanımının yasaklandığını söyledi.

Sevim, "Halkının yüzde 99'unun Müslüman olduğu bir ülkede başörtüsünün ülke kültürüne yabancı olduğu gerekçesiyle yasaklanması, üstelik bu karara uymayanların para cezasıyla cezalandırılmasını öngören yasa teklifinin kabulü, temel hak ve özgürlüklerin açık ihlali olduğu gibi topluma ve ülkeye de hiçbir faydası yoktur." diye konuştu.

Türkiye'deki 28 Şubat dönemini çağrıştıran uygulamadan bir an önce dönülmesi gerektiğini dile getiren Sevim, bunun için Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a yazılan mektubu başkonsolosluk çalışanlara ileteceklerini kaydetti.