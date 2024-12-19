McDonald\'s Türkiye \'Yeşil Tepsi Projesi\'ni Başlattı

Güncel

MCDONALD'S Türkiye, 'Yeşil Tepsi Projesi' kapsamında dönüştürülmüş tepsilerini kullanıma sunduğunu duyurdu. Uygulamasına Levent restoranında başlanan projeyle, şirketin sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında karbon ayak izinin azaltılması amaçlanıyor.

Şirket; geri dönüştürülebilir, biyobazlı ve ileri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen yeni nesil tepsilerle çevre dostu çözümleri hayata geçiriyor. eden 'Yeşil Tepsi Projesi', McDonald's Levent restoranı içinde bulunan McCafé'de pilot uygulaması devam ediyor.

TEPSİLERDE BİYOBAZLI DÖNÜŞÜMLE KARBON AYAK İZİ AZALIYOR

Proje kapsamında, şirketin ekmek tedarikçisi BIMBO QSR Türkiye'nin geri kazanım sürecindeki ekmekleri, Sem Plastik tarafından ileri dönüştürülüyor. Sonrasında ise 'Yeşil Tepsi'ler üretiliyor. Girişim firması PM Biomaterials tarafından üretilen yenilikçi bioplastik hammaddeler yüzde 40 oranında biyobazlı hammaddeden üretiliyor ve karbon ayak izini yüzde 50 oranında azaltıyor. Şirket projesi, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde 17'nci hedef olan 'Amaçlar İçin Ortaklıklar' vizyonuyla hareket ediyor.