McDonald's Türkiye 'Yeşil Tepsi Projesi'ni Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

McDonald's Türkiye 'Yeşil Tepsi Projesi'ni Başlattı

McDonald\'s Türkiye \'Yeşil Tepsi Projesi\'ni Başlattı

McDonald's Türkiye, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 'Yeşil Tepsi Projesi' çerçevesinde geri dönüştürülmüş tepsilerini kullanıma sundu. İlk uygulama Levent restoranında başlatıldı.

19.12.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MCDONALD'S Türkiye, 'Yeşil Tepsi Projesi' kapsamında dönüştürülmüş tepsilerini kullanıma sunduğunu duyurdu. Uygulamasına Levent restoranında başlanan projeyle, şirketin sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında karbon ayak izinin azaltılması amaçlanıyor.

Şirket; geri dönüştürülebilir, biyobazlı ve ileri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen yeni nesil tepsilerle çevre dostu çözümleri hayata geçiriyor. eden 'Yeşil Tepsi Projesi', McDonald's Levent restoranı içinde bulunan McCafé'de pilot uygulaması devam ediyor.

TEPSİLERDE BİYOBAZLI DÖNÜŞÜMLE KARBON AYAK İZİ AZALIYOR

Proje kapsamında, şirketin ekmek tedarikçisi BIMBO QSR Türkiye'nin geri kazanım sürecindeki ekmekleri, Sem Plastik tarafından ileri dönüştürülüyor. Sonrasında ise 'Yeşil Tepsi'ler üretiliyor. Girişim firması PM Biomaterials tarafından üretilen yenilikçi bioplastik hammaddeler yüzde 40 oranında biyobazlı hammaddeden üretiliyor ve karbon ayak izini yüzde 50 oranında azaltıyor. Şirket projesi, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde 17'nci hedef olan 'Amaçlar İçin Ortaklıklar' vizyonuyla hareket ediyor.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel McDonald's Türkiye 'Yeşil Tepsi Projesi'ni Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:06:25. #1.12#
SON DAKİKA: McDonald's Türkiye 'Yeşil Tepsi Projesi'ni Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.