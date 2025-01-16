MCM BLACK SEA Görev Grubunun Komutanlığı Bulgaristan\'a Devredildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) görev grubunun komutasının Bulgaristan'a devredildiğini açıkladı.

Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de mayın karşıtı tedbirler kapsamında geçen yıl 3'lü girişim başlatıldı. Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan MCM BLACK SEA görev grubunda, Türkiye'nin komuta süresi sona erdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, grup komutasının Bulgaristan'a devredildiği belirtilerek, "MCM BLACK SEA Komutası, 15 Ocak 2025 tarihinde Varna'da icra edilen tören ile Bulgaristan'a devredildi. Devir teslim törenine; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov katıldı" denildi.