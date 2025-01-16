MCM BLACK SEA Komutası Bulgaristan\'a Devredildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, MCM BLACK SEA Komutası'nın 15 Ocak 2025 tarihinde Varna'da icra edilen tören ile Bulgaristan'a devredildiği bildirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MCM BLACK SEA Komutası, 15 Ocak 2025 tarihinde Varna'da icra edilen tören ile Bulgaristan'a devredildi. Devir teslim törenine; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov katıldı" ifadeleri kullanıldı.
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