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MEB, Ahlat'ta öğrencilere destek programı başlattı - Son Dakika
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MEB, Ahlat'ta öğrencilere destek programı başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Maziden Atiye Ahlat' öğrenci programı, Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı. Program kapsamında öğrencilere tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili gibi çeşitli etkinlikler sunulacak. Programa 20 farklı ilin öğrenci ve öğretmenleri katılıyor ve öğrencilerin tarihi yerleri de ziyaret etmeleri sağlanıyor.

MEB, Ahlat\'ta öğrencilere destek programı başlattı
24.01.2024 - 15:02,
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin çok yönlü desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı, Bitlis'in Ahlat ilçesinde uygulanmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre program, tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor.

Liselerin 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik 21 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'a kadar sürecek programa Bitlis, Siirt, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Muş, Bingöl, Batman, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan'dan öğrenci ve koordinatör öğretmenler katılıyor.

Ortaöğretim kademesinde eğitim gören ve alanında akademik başarısı, sosyal ve kültürel yetenekleriyle öne çıkmış gençlerin başarılarının takdir edilerek desteklenmelerinin hedeflendiği programda, öğrencilerin ayrıca tarihi yerleri de görebilmeleri sağlanıyor.

Kaynak: AA
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