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MEB, işkenceci subayın adının ilkokula verilmesini tasvip etmiyor - Son Dakika
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MEB, işkenceci subayın adının ilkokula verilmesini tasvip etmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencelerle bilinen subayın adının İzmir Buca'daki bir ilkokula verilmesine ilişkin olarak bu kararı tasvip etmediğini açıkladı. Bakanlık, ad verme yetkisi olan İzmir Valiliği'ne gerekli bilgi verildiğini belirtti.

MEB, işkenceci subayın adının ilkokula verilmesini tasvip etmiyor
26.12.2023 - 16:32,  Güncelleme: 16:36
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencelerle bilinen subayın adının İzmir Buca'daki bir ilkokula verilmesine ilişkin, "Bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Ad verme yetkisi olan İzmir Valiliği'ne gerekli bilgi verilmiştir" açıklamasını yaptı.

MEB, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencelerle anılan subay Esat Oktay Yıldıran'ın adının İzmir Buca'daki bir ilkokulu verilmesini ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olaya ilişkin haberler üzerine bakanlık tarafından gerekli incelemenin yapıldığı belirtilerek, "Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda, 'Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA
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