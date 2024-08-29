MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıttı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin, "Programları sadeleştirdik. Yatay bir şekilde derinlemesine öğrenmelerini istiyoruz. Beceri temelli bir program ortaya koyduk." dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtıldığı "Bursa Eğitim Yöneticileri" buluşması, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bursa eğitim camiasıyla bir araya geldiği programda konuşan Savaşçı, eğitimin bir süreç gerektirdiğini söyledi.

Okulların, çocukların özgür olduğu, özgür düşünecekleri, kendilerini hakkıyla ifade edecekleri yerler olmalarını istediklerini belirten Savaşçı, "Çocuklarımız sosyal olsun istiyoruz. Programları sadeleştirdik. Yatay bir şekilde derinlemesine öğrenmelerini istiyoruz. Beceri temelli bir program ortaya koyduk. Eğitim anlayışının felsefesinin değiştiğini aslında çok rahatlıkla görebilirsiniz." dedi.

Savaşçı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ise Bursa'da büyük bir eğitim ailesi olduklarını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni müfredatta öğrenci odaklı bir yaklaşımın benimsendiğini, temelinde beceri eğitimi yer alan bir yapı oluşturularak sadeleştirildiğini anlatan Alireisoğlu, "Yeni müfredat, çocukların oynamasını, okumasını ve sosyalleşmesini desteklerken, günümüzün gerektirdiği kavramlarla güncellenmiştir. Eğitim yöneticilerimizle, Bursa eğitim camiası olarak Türkiye'deki büyük hikayenin Bursa'dan küçük ve güçlü iyi örneklendirilmiş bir parçası olacağız. Katkısı olan herkese teşekkürlerimi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Eğitim programı uzmanı Prof. Dr. İlker Cırık'ın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtımı" konulu konferansıyla devam eden programa, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin idarecileri ve okul müdürleri katıldı.