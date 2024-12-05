Mecacci: Trump Döneminde Çatışmaların Çözümü Gündemde Kalacak

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Eski AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Matteo Mecacci, ABD'nin yeni yönetimiyle birlikte uluslararası ilişkilerde yaşanacak değişimlerin, işbirliği süreçleriyle test edileceğini belirterek, "Çatışmaların çözümünün (ABD'de seçilmiş) Başkan Trump döneminde de ABD'nin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Mecacci, TRT tarafından 29-30 Kasım'da "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Foruma pek çok ülkeden güçlü katılımın olduğunu kaydeden Mecacci, forumun insani krizler ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları tartışmak için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

ABD başkanlık seçimlerinin uluslararası ilişkilere potansiyel yansımasını değerlendiren Mecacci, seçimlerin çok çekişmeli geçtiğini, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında güçlü bir rekabet yaşandığını söyledi.

Mecacci, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kendi gündemiyle geldiğine değinerek, "Bence kampanya sırasında gündeme getirdiği bazı konuların somut politikalara nasıl yansıyacağını görmek gerekecek. Çünkü bazen önerilen ve halka sunulan bazı ulusal çözümlerin, ticaret ya da çatışmaların çözümü söz konusu olduğunda, uluslararası düzeyde başkalarıyla müzakere edilmesi de gerekebilir." diye konuştu.

ABD'nin dünyada önemli bir ülke ve Avrupa'nın ana müttefiki olduğunu kaydeden Mecacci, "Ancak elbette bu politikanın pratikte uygulanmasının diğer ülkelerle işbirliği gerçekliğinde test edilmesi gerekecektir. Dolayısıyla bunun ocak ayından itibaren görülmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

"Önce Amerika"

Mecacci, Trump yönetiminde, devam eden savaşların sona erip ermeyeceği yönündeki soruya yanıtında, Trump'ın sloganı "Önce Amerika" olan bir kampanya yürüttüğünü söyledi.

Trump'ın ABD'nin çıkarlarını merkeze koyduğunu vurgulayan Mecacci, "Ama bence Donald Trump'ın 2016 ve 2020'deki önceki yönetimine de bakarsanız, elbette Demokratlardan farklılıklar ve farklı öncelikler vardı. Ancak ABD'nin ulusal çıkarlarının çoğu aynı olacaktır. Dolayısıyla çatışmaların çözümünün Başkan Trump döneminde de ABD'nin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.