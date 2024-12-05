Mecacci: Trump Döneminde Çatışmaların Çözümü Gündemde Kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mecacci: Trump Döneminde Çatışmaların Çözümü Gündemde Kalacak

Mecacci: Trump Döneminde Çatışmaların Çözümü Gündemde Kalacak

Mecacci, ABD'nin yeni yönetiminin uluslararası ilişkilerdeki işbirliklerini test edeceğini belirtti.

05.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Matteo Mecacci, ABD'nin yeni yönetimiyle birlikte uluslararası ilişkilerde yaşanacak değişimlerin, işbirliği süreçleriyle test edileceğini belirterek, "Çatışmaların çözümünün (ABD'de seçilmiş) Başkan Trump döneminde de ABD'nin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Mecacci, TRT tarafından 29-30 Kasım'da "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Foruma pek çok ülkeden güçlü katılımın olduğunu kaydeden Mecacci, forumun insani krizler ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları tartışmak için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

ABD başkanlık seçimlerinin uluslararası ilişkilere potansiyel yansımasını değerlendiren Mecacci, seçimlerin çok çekişmeli geçtiğini, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında güçlü bir rekabet yaşandığını söyledi.

Mecacci, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kendi gündemiyle geldiğine değinerek, "Bence kampanya sırasında gündeme getirdiği bazı konuların somut politikalara nasıl yansıyacağını görmek gerekecek. Çünkü bazen önerilen ve halka sunulan bazı ulusal çözümlerin, ticaret ya da çatışmaların çözümü söz konusu olduğunda, uluslararası düzeyde başkalarıyla müzakere edilmesi de gerekebilir." diye konuştu.

ABD'nin dünyada önemli bir ülke ve Avrupa'nın ana müttefiki olduğunu kaydeden Mecacci, "Ancak elbette bu politikanın pratikte uygulanmasının diğer ülkelerle işbirliği gerçekliğinde test edilmesi gerekecektir. Dolayısıyla bunun ocak ayından itibaren görülmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

"Önce Amerika"

Mecacci, Trump yönetiminde, devam eden savaşların sona erip ermeyeceği yönündeki soruya yanıtında, Trump'ın sloganı "Önce Amerika" olan bir kampanya yürüttüğünü söyledi.

Trump'ın ABD'nin çıkarlarını merkeze koyduğunu vurgulayan Mecacci, "Ama bence Donald Trump'ın 2016 ve 2020'deki önceki yönetimine de bakarsanız, elbette Demokratlardan farklılıklar ve farklı öncelikler vardı. Ancak ABD'nin ulusal çıkarlarının çoğu aynı olacaktır. Dolayısıyla çatışmaların çözümünün Başkan Trump döneminde de ABD'nin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, istanbul, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecacci: Trump Döneminde Çatışmaların Çözümü Gündemde Kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:17 Esnaftan konum vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan iddialara yanıt Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
10:15 Turkcell’e büyük şok Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
16:32 Hazal Kaya’nın köpeği “Sherlock“ hayatını kaybetti Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti
16:30 Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
16:07 Esenyurt’ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber
15:56 Brad Friedel’dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt Brad Friedel'dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt
15:53 Ahmet Ercan’dan Antalya’daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
15:49 “Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak“ "Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
15:46 Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL’den Avrupa’ya kapış kapış satılıyor Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 12:12:46. #1.11#
SON DAKİKA: Mecacci: Trump Döneminde Çatışmaların Çözümü Gündemde Kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.