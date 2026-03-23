Mecid Mecidi'den İran'a Destek - Son Dakika
Mecid Mecidi'den İran'a Destek

Mecid Mecidi\'den İran\'a Destek
23.03.2026 12:02
Mecid Mecidi, İran'ın İsrail ve ABD'ye karşı direnişini vurguladı, dayanışma çağrısı yaptı.

İranlı yönetmen ve yapımcı Mecid Mecidi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Mecidi yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, İsrail ve ABD'ye karşı verdiği mücadelenin önemine değinerek, "Bugün büyük İran, çocukları öldüren İsrail'e ve ABD hükümetinin hegemonik politikalarına karşı, dünyanın tüm ezilmiş ve acı çeken insanları adına dimdik duruyor ve direniyor." ifadelerini kullandı.

Yaşananların "iyilik ve kötülük arasındaki bir savaş" olduğunu belirten Mecidi, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede ön cephe sadece askeri savaş alanları değil, aynı zamanda sıradan insanların savunmasız evleri, hastaneler ve umuttan başka sığınağı olmayan çocukların okullarıdır. Tüm şiddet ve baskıya rağmen, İran halkı dimdik duruyor. Bu yolun liderlerinden ve öncülerinden masum ilkokul çocuklarına kadar herkes, baskıya boyun eğmeyen bir milletin direniş öyküsünün bir parçasıdır. Büyük küresel güçler, Orta Doğu haritasını yeniden şekillendirmek, bu bölgenin kaynaklarını ve zenginliğini ele geçirmek ve egemenliklerini genişletmek için tüm güçleriyle geldi."

"Tarih, bir ulusun, muazzam küresel baskılara karşı koyabildiğine şahitlik edecektir"

Başarılı yönetmen, saldırılar karşısında İran halkının verdiği mücadeleye dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla birlikte, tam da bugünlerde, İran halkının ve savaşçılarının direnişi, bir ulusun iradesinin en büyük güçlere bile karşı koyabileceğini göstermiştir. Tarih, kararlılık, birlik ve dayanışma içindeki bir ulusun, muazzam küresel baskılara karşı koyabildiğine şahitlik edecektir. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki düşünürlerin, özgür ruhlu bireylerin, yazarların ve sanatçıların, insan acıları karşısında sessiz kalmamaları ve kalemleri, düşünceleri ve sanatlarıyla gerçeği, adaleti ve insan onurunu savunmaları en büyük sorumluluklarındandır. Bugün, baskı ve adaletsizlik karşısında ahlaki ve insani sorumlulukları her zamankinden daha açık hale gelmiştir."

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından desteklendiğinin altını çizen Mecidi, şu görüşü paylaştı:

"Eminim ki, dünyanın dört bir yanındaki birçok kalp, farklı ülkelerden insanlar arasında, İran halkıyla dayanışma içindedir çünkü bu ulusun aradığı tek şey, onur ve baskıya karşı duruştur. Bugün, dünyanın dört bir yanında özgür vicdanların uyanış ve yükseliş günüdür, bağımsız insanların insan onurunu güvence altına almak için adaletsizliğe karşı durduğu bir gündür."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mecid Mecidi'den İran'a Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Mecid Mecidi'den İran'a Destek - Son Dakika
Advertisement
