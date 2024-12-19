Mecidiyeköy\'deki İş Merkezinde Yangın Çıktı

Güncel

Doğan Can CESUR-Hasan YILDIRIM/ -MECİDİYEKÖY'deki iş merkezinin havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş merkezinin 37 ve 42'nci katları arasındaki havalandırma boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.