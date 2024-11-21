Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu.
Yenikapı-Seyrantepe- Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonunda yürüyen merdivende geçen hafta meydana gelen arızanın giderilmemesi nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu yaşandı.
Metrodan inen vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması nedeniyle istasyon içinde uzun kuyruklar oluştu.
İstasyondan çıkmak isteyenler, kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.
Metroyu kullanan bazı vatandaşlar yürüyen merdivenin arıza nedeniyle kapalı olmasına tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Mecidiyeköy Metro'da Yürüyen Merdiven Arızası - Son Dakika
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