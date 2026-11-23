Filistin asıllı İsrail Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi, Meclis'te kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu belirttiği İsrailli tartışmalı komedyen ve yedek asker Guy Hochman hakkında resmi şikayette bulundu.

İsrail vatandaşı Tıybi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlileri temsil eden Ortak Liste grubunun Meclis'teki odasının girişinde yaşanan olayın ardından Meclis'in Güvenlik Amiri Tümgeneral Yuval Hen'e şikayette bulunduğunu belirtti.

Şikayetinde Hochman'ın kendisine arkadan yaklaşarak rızası dışında müdahalede bulunduğunu ve telefonunu kışkırtıcı ve tehditkar şekilde yüzüne dayadığını aktaran Tıybi, bunun üzerine yüzüne yaklaştırılan telefonu ani bir refleksle uzaklaştırdığını anlattı.

Olayın genel seçimlerden bu yana maruz kaldığı tehdit, kışkırtma ve iftira kampanyası kapsamında daha ciddi bir boyut taşıdığını vurgulayan Tıybi, yaşananların şaka veya eğlence değil, saldırgan bir davranış ve kişisel alanın açık ihlali olduğunu kaydetti.

İsrail Meclisi güvenlik görevlilerinin olay sırasında müdahale etmemesine de tepki gösteren Tıybi, "Bir Arap, Yahudi bir bakana bu şekilde yaklaşsaydı, güvenlik görevlileri onu hemen yere yatırırdı." ifadesini kullandı.

Tıybi, olayın derhal soruşturulmasını, saldırı ve güvenlik zaafının incelenmesini, soruşturma sonucunda gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Arap milletvekillerinin güvenlik ve onurunun korunması gerektiğini vurgulayan Tıybi, Meclis'in ayrım gözetmeksizin tüm kamu temsilcileri için güvenli bir yer olması gerektiğini belirtti.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Ortak Liste'den kaynaklar bugün, İsrail Meclisi Güvenlik Amirliği'nin kendilerine Ahmed Tıybi'nin en fazla tehdit altındaki milletvekili olduğu ve kendisini sakınması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.

Ortak Liste kaynakları, Güvenlik Amirliği'ni ihtiyaç olan anda korumaların hazır bulunmaması ve partinin grup toplantılarında gerekli önlemleri almaması nedeniyle eleştirdi.