Meclis\'te fon krizi için verilen dört önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, Yeni Yol, CHP ve YENİ Parti gruplarının kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergeleri, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Önergeler üzerine konuşan muhalefet milletvekilleri, fon soruşturmasının tüm boyutlarıyla araştırılması ve Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, partilerin grup önerileri görüşüldü. İYİ Parti, Yeni Yol, CHP ve YENİ Parti Grupları, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarında gelişmelere ilişkin dört farklı Meclis araaştırması önergesi verdi.

Yeni Yol Grubu, "sermaye piyasalarında yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemler ve haksız kazanç faaliyetleriyle bağlantılı siyasi isimlerin ve kamu görevlilerinin tespit edilmesi" amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Önerge üzerine konuşan Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "17 Ağustosta biz patlayan kanalizasyondan akan lağımları sadece gördük. 17 Eylüle gelinceye kadar acaba o lağımın içerisinden ne tür pislikler aktı, bunların da ortaya çıkarılması lazım. Sadece 17 Eylül günü o meşhur olan fonlarla ilgili patlayan kötülüklerden bahsetmiyoruz. Bugüne kadar neler yapıldı da bu toplumun ruhu duymadan birilerinin cebine paralar girdi? Bunları hep beraber oturup konuşmak durumundayız. Siyasetçi, bürokrat, piyasa aktörleri; iş dünyasının içerisinde olduğu örgütlü bir suç var burada. Adalet Bakanı da böyle tanımladı; biz, zaten, ilk günden beri bunun birkaç muhterisin olayı olmadığını sizlere ifade etmeye çalıştık" değerlendirmesinde bulundu.

"BU KONUYU GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İYİ Parti'nin "sermaye piyasalarında yaşanan yatırım fonu krizinin ortaya çıkmasına neden olan yapısal sorunların, düzenleyici ve denetleyici kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin, benzer krizlerin önlenmesi ve yatırımcı haklarının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi üzerine konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Satuk Buğra Kavuncu, "bu işin unutulmasına müsaade etmeyeceklerini" vurguladı. Konunun hakkaniyetle, hukuk ve demokrasi çerçevesinde konuşulması gerektiğine dikkati çeken Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar sağlıksız bir yapı olduğunu anlatmak için susmayacağız ve ısrarla bu konuyu gündemde tutacağız. Sadece ama sadece bu konuda haber yaptığı için tutuklanan gazeteciler dolayısıyla, milletin haber

alma özgürlüğü kısıtlandığı için biz ısrarla, bıkmadan usanmadan bu önergeleri vermeye devam edeceğiz. Adalet Bakanının millet iradesine hiçbir şekilde saygı duymayan tavrını, Komisyonda milletvekillerine yönelik ağır tavır ve davranışlarını gördüğümüz, bildiğimiz için bu konunun sonuna kadar peşinde olacağız. Siz haksızca, hukuksuzca nasıl bütün bunları yapıyorsanız biz de hak ve hukuk için, milletin hakkı için yapmış olduğunuz, yapılan bu yolsuzluğun hesabını sormak için bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz."

"BU MECLİS'İN GÖREVİ, SEYRETMEK DEĞİL HESAP SORMAKTIR"

CHP Grubu da, "sermaye piyasaları ve yatırım fonlarındaki olağan dışı gelişmeler nedeniyle kamusal mali denetim sisteminin mevcut durumunun, uygulamada yaşanan sorunların, denetim mekanizmalarının etkinliğini azaltan nedenlerin sistem içinde görev yapanların rol ve sorumluluklarının bütün yönleriyle araştırılması, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli yasal ve idari önlemlerin alınması ve bağımsız denetimin etkinleştirilmesi" amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

Önerge üzerine grubu adına söz alan Bolu Milletvekili Türker Ateş, 18 Eylül'den bu yana batık kredilerin 100 milyar lirayı aştığını, borsada 7 trilyon liraya yakın kaybın olduğunu söyledi.

Firmaların işçi çıkarmaları, batan KOBİ'lerin, konkordato ilan eden firmaların basında her gün yer aldığını aktaran Ateş, yurt dışından yatırımcı gelmediğini de ekledi. Ateş, şöyle konuştu:

"Ortada büyük bir yangın var, bu yangın kontrolden çıkmadan müdahale edin. Vurgunu görmezden geldiniz, zararlar katlanarak arttı, bugün zararları görmezden gelip faturaların kabarmasına izin vermeyin. Bu kriz artık finans piyasasının sınırlarını da aşmıştır. Sorunlu alanları da karantinaya alamadığınız ortada. Bankaların riskleri büyümüştür, şirketlerin borç ödeme kabiliyetleri de azalmıştır. Finansmana erişim de gittikçe zorlaşmakta, yatırım iştahı gerçekten kayboluyor. Üretim ve istihdam bundan sonra daha fazla etkilenecek. Finans piyasalarındaki tahribatın bedelini milyonlarca emekçi ödüyor. Siz bu krizi örtbas etmeye çalışırken maliyet büyüyor. Bugün araştırmadığımız her iddia, yarın daha büyük bir ekonomik faturayla önümüze gelecek. Bu Meclisin görevi, seyretmek değil hesap sormaktır."

"ÇÖZÜM MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NUN KURULMASIDIR"

YENİ Parti'nin "sermaye piyasalarında yaşanan manipülasyon iddialarının tüm boyutlarıyla araştırılarak idari ihmal ve sorumluların tespiti için yapılması gerekenlerin belirlenmesi" amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine konuşan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturması kapsamında açıklamalarını hatırlatarak, "Bu fon meselesi örgütlü olarak yapılmış. Sonra bir baktım, hayatı örgütçülükle geçmiş biri olarak, bir örgütte ne olur? Bizimki yasal örgüt, bunlarınki yasa dışı bir örgüt; yasa dışı örgütte bir lider olur, bir kadro olur, bir de üyeler olur" dedi. Akdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu örgütün kadrosu daha ortada yok, bu örgütün lideri hiç ortada yok. Bu örgütün ne zaman ki kadrosu ortaya çıkar, ne zaman ki lideri ortaya çıkar, işte o zaman piyasa rahatlar. Peki, bu örgütün kadrosu ve lideri kimlerden oluşuyormuş? Sayın Erdoğan'ın hiç ummadığı kişilerden oluşuyormuş, sonra 'Hiç ummadığım kişiler bu işin içinde' dedikten sonra bir başka siyasal partinin lideri, '60 tane milletvekili, 130 yargı mensubu, 40'a yakın vali var' dedi. Şimdi, AK Partililere sesleniyorum: Ya, siz nasıl oluyor da bu riski üstünüze alabiliyorsunuz? İçinizden 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi bu borsa vurgununun, fon soygununun içindeymiş, nasıl oluyor?

Gelelim çözüme. Çözüm niye Mecliste araştırma komisyonunun kurulmasıdır biliyor musunuz? Bu işin çözülmesi için saray derman değildir çünkü sarayın bazı aktörleri bu işin içindedir. Bu işin çözülmesi için yargı tek başına derman derman değildir çünkü yargının bazı aktörleri bu işin doğrudan içindedir. Bu işin çözülmesi için bürokrasi derman değildir çünkü bürokrasinin bazı aktörleri bu işin doğrudan içindedir. Eğer iddianız varsa bu komisyonu kurmak lazım. Gelin, ucu nereye dokunuyorsa dokunsun, bu işin peşinden gidelim. Gelin, bu tuğlayı çekelim, gelin, bu duvarı yıkalım, gelin, bu duvarın ardındaki pisliği ortaya çıkartalım. Ama bunun tek koşulu vardır, Mecliste bu komisyonun kurulması."

İYİ Parti, Yeni Yol, CHP ve YENİ Parti Grupları'nın kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarında gelişmelere ilişkin verdikleri Meclis araştırması önergeleri, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.