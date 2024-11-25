Medeniyet Okumaları Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Medeniyet Okumaları Projesi Tanıtıldı

TDED'in düzenlediği proje, gençlere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

25.11.2024 17:47
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) öncülüğünde gerçekleştirilen ve İstanbul'da devam eden "Medeniyet Okumaları" projesinin tanıtımı Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 39 ilçe koordinatörü, Kağıthane Belediyesinin ev sahipliğinde, derneğin genel başkanı Ekrem Erdem yönetiminde bir araya geldi.

Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Başkan Yardımcısı Levent Dirice, TDED Genel Sekreteri Cemal Özdemir ve TDED Genel Muhasibi Feridun Tekbıyık da katıldı.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri Köksal Sarıca ile Necip Fazıl Poyraz, projenin işleyişi, son durumu ve projeye dair beklentileri içeren bir sunum yaptı. Genel Başkan Ekrem Erdem de projenin mahiyetini ve önemini anlattı.

Altı temalı okuma programı

Etkinlik ile öğretmenler rehberliğinde, gençlere kitap okuma ve müzakere alışkanlığı kazandırmak, kültür ve medeniyet değerlerini tanıtmak, anadili etkin kullandırabilmek, okuduğunu anlama ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirme kabiliyeti kazandırmak, gençlerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanıyor.

"Şehir ve Medeniyet", "Dil-Kimlik ve Medeniyet", "Göç ve Medeniyet", "Coğrafya-Tarih", "Medeniyet, Din ve Medeniyet" ile "Bilim-Düşünce-Felsefe ve Medeniyet" başlıklı 6 tema üzerinden sürdürülen projede, okumaya katılmak isteyen öğretmenler, ortalama 30 kitap içerisinden seçtiklerini okuyor ve aylık okumalar sonunda uzmanlar eşliğinde müzakereler yaparak, okudukları kitapların ait olduğu konu başlıkları hakkında geniş çaplı bilgiye sahip oluyor.

Öğretmenler daha sonra, okudukları kitapları okullarında oluşturdukları öğrenci gruplarına okutarak müzakere ediyor. Okumalar, 6 tema için tekrarlanarak devam ediyor. Proje uzman, öğretmen ve öğrencilerin konu başlıkları hakkında yapacakları paneller ile sona erdiriliyor.

2019-2020 öğretim yılında başlatılan, öğretmen ve öğrencilerden büyük ilgi gören proje, İstanbul genelinde yaygınlaşarak genişliyor.

Yüzlerce gönüllü öğretmenin rehberliğinde yürütülen faaliyet ile binlerce öğrenci, özenle seçilmiş eserleri anlayarak ve anlamlandırarak okuma imkanı buluyor. Okudukları kitaplar öğrencilere hediye ediliyor.

İstanbul İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, ilçe belediyelerinin ve kaymakamlıkların desteğiyle yürütülen projenin, Türkiye genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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