Medvedev'in Çin Ziyareti

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Eski Rusya Devlet Başkanı ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisinin Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Çin'i ziyaret etti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Medvedev, Çin Devlet Başkanı ve Komünist Partisi Genel Sekreteri Şi Cinping ile görüştü.

Şi, görüşmede, Çin ile Rusya'nın, 75 yıl önce diplomatik ilişki kurmalarından bu yana iki büyük komşu ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine dayalı yeni bir yol çizdiğini, yeni tip uluslararası ilişkilere örnek teşkil ettiğini belirtti.

Çin'in, Rusya ile kalkınma stratejilerini uyumlaştırmayı, işbirliğinde içsel potansiyeli değerlendirmeyi ve iki ülke ile halklarına daha fazla kazanç sağlamayı istediğini ifade eden Şi, iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM), BRICS Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi çok taraflı platformlarda iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesi, gerçek çok taraflılığı savunarak uluslararası düzenin daha eşit ve akılcı gelişimini teşvik etmesi ve küresel stratejik istikrarı, uluslararası eşitlik ve adaleti birlikte koruması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna krizi

Çin'in, Ukrayna krizinin çözümü için savaş cephesinin genişletilmemesi, çatışmanın tırmandırılmaması ve ateşe körükle gidilmemesi gerektiğini yinelediğini dile getiren Şi, bu doğrultuda krize siyasi bir çözüm bulmaya yönelik uygun koşulların oluşturulması için uluslararası toplumla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Medvedev de Çin'in Ukrayna krizinde takındığı tutumu olumlu gördüklerini ifade etti.

Çin, Brezilya ve diğer ülkelerin önerisiyle oluşturulan "Barışın Dostları" girişimini dikkatle izlediklerini kaydeden Medvedev, krize siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaları etkin şekilde desteklemeye hazır olduklarını dile getirdi.

Rus lider, ziyaretinde Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Vang Huning ile de bir araya geldi. Görüşmede taraflar, iktidar partileri arasındaki diyaloğun iki ülkenin stratejik eş güdümüne ve ortak çıkarlarına katkı sağladığını vurguladı.