Medya Etiği Kampı Tamamlandı

16.02.2026 19:22
Antalya'da medya okuryazarlığı kampı sona erdi; yapay zeka ve etik habercilik konuları ele alındı.

Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca medya okuryazarlığı, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele konularında iletişim fakültesi öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik" kampı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, Döşemealtı ilçesindeki Alaaddin Keykubat Kampı'nda gerçekleştirilen program kapsamında, "Yapay Zeka Etiği ve Gazetecilikte Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Yapay zekanın insan zekasını taklit eden, verilerden öğrenen ve karmaşık problemleri çözebilen algoritmalar bütünü olduğunu belirten Ayan, yapay zekanın doğru ve etkin kullanımına ilişkin öğrencilere bilgiler verdi, sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişcioğlu, "Uluslararası Medya Bağlamında Basın Etiği" başlıklı konuşmasında, medyada doğrulanmamış bilginin dolaşıma sokulmasının çok kritik bir durum olduğunu söyledi.

Haberlerde ve paylaşımlarda, dikkat çekmek için sansasyonel ve ilginç başlıklar kullanılmasının da etik açıdan doğru olmadığını belirten Kirişcioğlu, ayrıca gazetecinin her ne olursa olsun olaylar karşısında fazla empati kurmaması ve tarafsızlığını yitirmemesi gerektiğini de vurguladı.

Sosyal medyada hiçbir şekilde maruz kalınmaması gereken kan ve vahşet görüntülerinin paylaşıldığını aktaran Kirişcioğlu, artık algoritmalar yoluyla bu tür paylaşımların görünürlüğünün düşürüldüğünü ve hesapların askıya alınarak bunun önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

"Kendi yerli ve milli yapay zeka uygulamalarımızı geliştirmek üzerine çalışıyoruz"

Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay da "Haber Üretim Süreçleri" başlıklı konuşmasında, öğrencilere mesleki kariyerini ve deneyimlerini anlattı.

Yapay zekanın günümüzde yoğun olarak kullanıldığına dikkati çeken Ay, ama bu sistem ne kadar gelişirse gelişsin, bilgilerin gerçekliğini sorgulamak için gazetecilere ve medya okuryazarlığı yüksek kişilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Ay, yapay zekanın dünyayı farklı bir yere götürdüğünü dile getirerek, "Kurum olarak da yapay zekayı kullanıyoruz. Hatta kendi yerli ve milli yapay zeka uygulamalarımızı geliştirmek üzerine de çalışıyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka teknolojisindeki gelişimin hızına işaret eden Ay, öğrencilere yapay zekayla ilgili yeni uygulamaları öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kampta, "Editör Masası Atölyesi" başlıklı konuşma gerçekleştiren AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal da AA'nın kuruluş aşamasından ve işleyişinden bahsetti.

AA'nın "Editör Masası"na ilişkin bilgiler veren Topal, konuşmasının ardından öğrencilerle Editör Masası atölye çalışması gerçekleştirdi.

Kamp, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir tarafından iletişim fakültesi öğrencilerine sertifika takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programa, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Ahmet Uzun ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

