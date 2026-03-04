Medya Etiği ve Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika
Medya Etiği ve Sorumluluk Vurgusu

04.03.2026 23:06
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, medya etiği ve toplumsal sorumluluk temalı içerik üretimini önemsiyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Medya yalnızca bir eğlence ya da bilgilendirme aracı değildir. Bilgiye ulaşma araçlarının sürekli çeşitlendiği dünyada medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içerik üretimini geleceğimiz açısından önemsiyoruz." dedi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Daniş, televizyon, ajans ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle iftar programında buluştu.

Ramazanın manevi atmosferinde medya temsilcileriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Daniş, bugün burada sadece bir iftar buluşmasında değil, medya, toplum ve değerler ekseninde ortak bir sorumluluk bilinciyle bir arada olduklarını söyledi.

Daniş, dijitalleşme çağında medyanın aile yapısını, çocukların gelişimini ve toplumsal değerleri doğrudan etkileyen stratejik bir sorumluluk alanı haline geldiğini vurgulayarak, hedeflerinin, medya ve teknolojinin bilinçli kullanımını teşvik eden, aileyi merkeze alan sağlıklı bir medya ekosistemi oluşturmak olduğunu aktardı.

RTÜK'ün yalnızca denetleyen değil, iyi, doğru ve sorumlu içeriği teşvik eden bir anlayışla hareket ettiğini belirten Daniş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri bu vizyonun somut bir örneğidir. Toplam 18 milyon lira teşvikle aile değerlerini güçlendiren, çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen yapımların artmasını hedefliyoruz. Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında 3A formülünü esas alıyoruz. 'aklın korunması', 'ailenin korunması', 'ahlakın korunması'. Medya yalnızca bir eğlence ya da bilgilendirme aracı değildir. Bilgiye ulaşma araçlarının sürekli çeşitlendiği dünyada medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içerik üretimini geleceğimiz açısından önemsiyoruz."

"Ortak değer üretmeye devam edeceğiz"

Mehmet Daniş, geleneksel medyanın karşısında artık yapay zeka ve derin öğrenme temelli sentetik medyanın dikkat çeken bir yükselişe geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu yeni medya düzeni bir yandan verimlilik ve ölçeklenebilirlik sağlarken diğer yandan dezenformasyon ve kimlik manipülasyonu gibi ciddi riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu paradigma değişimi yalnızca içerik üretimini değil, hakikat, güven ve temsil kavramlarını yeniden tanımlayan, insan merkezli medya anlayışını küresel ölçekte şekillendiren hibrit bir dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu dönüşüm yalnızca içeriklerin üretimini değil, denetim, sorumluluk ve kamu güvenliği anlayışını da yeniden stratejik bir alan haline getirmiştir. Etik pusulasını kaybetmeyen, tıklanma yemini değil, toplumsal faydayı önceleyen sorumlu ve dönüştürücü bir medya kültürünün inşası için sizlerle birlikte kararlılıkla çalışmaya ve ortak değer üretmeye devam edeceğiz."

Daniş, ramazan bereketinin hanelere, kalplere ve ülkeye huzur getirmesini temenni etti.

İftar programına, RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, RTÜK Başkan yardımcıları Dr. Feyzullah Tecirli ve Deniz Güler ile RTÜK üyeleri Fatma Çeliker, Hasan Davulcu, İlhan Taşcı, Dr. Necdet İpekyüz, Orhan Özdemir, Tuncay Keser de katıldı.

Kaynak: AA

