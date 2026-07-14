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Medya Savaşı Devam Ediyor

14.07.2026 12:08
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Azerbaycan’ın Hacıyev, uluslararası medyada bilgi savaşının sürdüğünü belirtti. Şuşa’da forum yapıldı.

(ŞUŞA) - Haber: Serdar ÜNSAL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ülkesinin galip gelmesiyle sonuçlanan 2. Dağlık Karabağ Savaşı'na değinirken, "Sahadaki savaş sona ermiş olabilir ancak uluslararası medyada bu mücadele hala devam ediyor" dedi.

Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı (MEDİA) tarafından "Barışın Teşvikinde Medyanın Misyonu: Gerçeğin Yeniden Tesisi ve Güvenin Yeniden İnşası" temasıyla düzenlenen 4. Şuşa Küresel Medya Forumu, Şuşa'da uluslararası katılımla devam ediyor. Foruma 53 ülkeden 160 gazeteci, medya yöneticisi, akademisyen ve uzman katılıyor. Forumda bilgi güvenliği, dezenformasyon, yapay zeka, sosyal medya ve barış süreçlerinde medyanın rolü ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, forumun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, günümüzde savaşların yalnızca cephelerde değil, bilgi alanında da sürdüğünü belirterek, medyanın uluslararası barışın korunmasında kritik bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Hacıyev, dijital platformların milyarlarca insana ulaşma imkanı sunduğunu ancak aynı zamanda yanlış bilgi ve manipülasyonun da hızla yayılmasına zemin hazırladığını söyledi. Medyanın artık sadece haber aktaran bir araç olmadığını belirten Hacıyev, medyanın ulusal dayanıklılığın, toplumsal diyaloğun ve uluslararası anlayışın temel unsurlarından biri haline geldiğini dile getirdi.

"ULUSLARARASI MEDYADA ÇATIŞMA HALA SÜRÜYOR"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın sahada sona erdiğini hatırlatan Hacıyev, bilgi savaşının ise devam ettiğini söyledi. Ermenistan'da rövanşist söylemlerin sürdüğünü ifade eden Hacıyev, bazı uluslararası medya kuruluşlarının da Azerbaycan'ı yeniden çatışma ortamına çekmeye çalışan yayınlar yaptığını belirterek, "Sahadaki savaş sona ermiş olabilir ancak uluslararası medyada bu mücadele hala devam ediyor" dedi.

Konuşmasında medya reformlarına da değinen Hacıyev, Azerbaycan'ın son yıllarda gazeteciliğin niteliğini artırmaya yönelik önemli adımlar attığını belirtti. Gazetecilere yatırım yapmanın, etik ilkeleri güçlendirmenin ve medya okuryazarlığını artırmanın önemine vurgu yapan Hacıyev, Azerbaycan'ın zaman zaman uluslararası dezenformasyon kampanyalarının hedefi olduğunu söyledi.

Hikmet Hacıyev, Şuşa'nın yalnızca tarihi ve kültürel bir şehir olmadığını, aynı zamanda uluslararası diyalog ve iş birliğinin geliştiği önemli bir merkez konumuna geldiğini belirtti.

Hacıyev, Şuşa Küresel Medya Forumu'nun da sadece bir konferans olmadığını ifade eden Hacıyev, forumun gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirerek hakikat, güven ve sorumlu iletişim konusunda ortak çözüm arayışına zemin hazırladığını kaydetti.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞİ ÖN PLANA ÇIKTI

Forumun panel oturumlarında söz alan uluslararası gazeteciler, akademisyenler ve dijital medya uzmanları ise sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine değinerek, dijital platformların çocuklar açısından ciddi riskler oluşturduğunu; siber zorbalık, zararlı içerikler ve bağımlılık oluşturan algoritmalara karşı daha güçlü uluslararası önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Teknoloji, Politika, Güncel, Medya, Dünya, Şuşa, Son Dakika

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