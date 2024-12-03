Medya ve Yapay Zeka Sempozyumu Sonuçlandı - Son Dakika
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Medya ve Yapay Zeka Sempozyumu Sonuçlandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda dijitalleşme ve telif hakları ele alındı.

03.12.2024 17:48
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Anadolu Ajansı (AA) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu", yayımlanan kapanış bildirgesiyle sona erdi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki "Albert Long Hall"da dün başlayan sempozyum kapsamında "Haberin Telifine İlişkin Ülke Tecrübeleri", "Habercilikte Dijitalleşmenin Yol Açtığı Telif Krizinin Çözümüne Yönelik Türkiye'de Çözüm Arayışları", "Haberin Üretiminde Yapay Zeka-Medya-Telif Üçlemesi" başlıklarıyla gerçekleştirilen oturumların ardından kapalı oturumda çalıştay yapıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Suluk, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Furkan Akıncı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Kadir Baş, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Mesut Serdar Çekin, Max Planck Enstitüsünden Dr. Valentina Moscon, Queen Mary University of London'dan Prof. Dr. Guido Westkamp, ANSA Hukuk Direktörü avukat Giulia Li Greci, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunç'un katıldığı çalıştayın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, medya sektöründe dijitalleşmenin yarattığı sorunları gidermek, haber üreticileri için güçlü bir koruma ile kaliteli ve doğru haberlerin yaygınlaşmasını sağlamak, iyi işleyen pazar ortamı oluşturmak, tüketicilerin nihai yararına olacak şekilde haberin üretimi ve erişilebilirliğiyle medya çoğulculuğu üzerinde olumlu etki yaratmak için yasal çerçevenin gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

Sonuç bildirgesinde, "Türkiye, AB müktesebatını takip ettiği için AB modeline benzer bir düzenlemeyle basın yayıncılarına bağlantılı haklar tanımalı. Dijital platformların yasayı dolanma girişimlerini engellemek için de tarafların pazarlık güçleri arasındaki dengesizliği gideren bir hükmün yasaya dahil edilmesi gerekmekte. Kurulacak sistem basit, sade ve uygulanabilir olmalı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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