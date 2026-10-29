Megaspeed yetkilisi Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat bilgisi sızdırdığı öne sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Megaspeed yetkilisi Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat bilgisi sızdırdığı öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NYT'ye göre kaynaklar, Nvidia CEO'su Jensen Huang'a yakın olduğu belirtilen Megaspeed yetkilisi Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla bilgi sızdırdığını öne sürdü. Nvidia iddiaları yersiz buldu, Megaspeed ise dış hukuk danışmanıyla iç soruşturma başlattı.

ABD merkezli çip üreticisi NVIDIA'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed'in üst düzey yetkilisi Alice Huang'ın Çin'e istihbarat sağladığını iddia etti.

Kaynaklar, Nvidia CEO'su Huang ile "yakın ilişkileri" olduğu belirtilen Alice Huang'ın, bu firmanın ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceğini de öne sürdü.

Yaklaşık bir yıl önce ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat bulguları hakkında bilgilendirildiğini ancak harekete geçmediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın Nvidia'nın çip satışlarını sekteye uğratmak istemediğini belirtti.

Kaynaklar, Nvidia CEO'su Huang'a "yabancı istihbarat servislerinin hedef aldığı ABD'lilere verilebilen uyarı niteliğindeki savunma brifingi yapılmadığını" ifade etti.

Nvidia'dan "Megaspeed'in hassas bilgilere erişimi yok" açıklaması

Nvidia Sözcüsü John Rizzo yaptığı açıklamada, Huang'ın yetkilisi olduğu Megaspeed şirketinin "diğer bölgesel müşterilerinden farksız olduğunu, hassas bilgilere erişimi olmadığını" vurgulayarak daha önce Singapur merkezli bu şirketin Çin'e çip kaçakçılığı yapıp yapmadığının soruşturulduğunu ve iddiaların yersiz olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Rizzo, şirketin CEO'su Huang'ın Megaspeed yetkilisi Alice Huang ile görüşmelerinin beklenmedik ya da alışılmadık olmadığını, müşterilerle görüşmenin CEO'nun görevlerinden biri olduğunu savundu.

Singapur merkezli Megaspeed'den yapılan açıklamada ise şirketin iddiaları ciddiye aldığı belirtilerek, "kapsamlı iç soruşturma yürütmek için dış hukuk danışmanı görevlendirildiği ve ABD ile işbirliği içinde olacakları" kaydedildi.

NYT'nin haberinde Beyaz Saray, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) konuya ilişkin açıklama yapmadığı kaydedildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Çang ise Alice Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı iddialarına ilişkin ABD'nin Pekin'e karşı "temeli olmayan karalama kampanyası peşinde olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiThe New York TimesTeknolojiGüncelPekinDünyaHukukCEOSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı 5 kişi hayatını kaybetti Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
20:23
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon Liderlerle yemekteyken aradı
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 20:36:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Megaspeed yetkilisi Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat bilgisi sızdırdığı öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android