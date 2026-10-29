Megaspeed yetkilisi Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat bilgisi sızdırdığı öne sürüldü

ABD merkezli çip üreticisi NVIDIA'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed'in üst düzey yetkilisi Alice Huang'ın Çin'e istihbarat sağladığını iddia etti.

Kaynaklar, Nvidia CEO'su Huang ile "yakın ilişkileri" olduğu belirtilen Alice Huang'ın, bu firmanın ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceğini de öne sürdü.

Yaklaşık bir yıl önce ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat bulguları hakkında bilgilendirildiğini ancak harekete geçmediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın Nvidia'nın çip satışlarını sekteye uğratmak istemediğini belirtti.

Kaynaklar, Nvidia CEO'su Huang'a "yabancı istihbarat servislerinin hedef aldığı ABD'lilere verilebilen uyarı niteliğindeki savunma brifingi yapılmadığını" ifade etti.

Nvidia'dan "Megaspeed'in hassas bilgilere erişimi yok" açıklaması

Nvidia Sözcüsü John Rizzo yaptığı açıklamada, Huang'ın yetkilisi olduğu Megaspeed şirketinin "diğer bölgesel müşterilerinden farksız olduğunu, hassas bilgilere erişimi olmadığını" vurgulayarak daha önce Singapur merkezli bu şirketin Çin'e çip kaçakçılığı yapıp yapmadığının soruşturulduğunu ve iddiaların yersiz olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Rizzo, şirketin CEO'su Huang'ın Megaspeed yetkilisi Alice Huang ile görüşmelerinin beklenmedik ya da alışılmadık olmadığını, müşterilerle görüşmenin CEO'nun görevlerinden biri olduğunu savundu.

Singapur merkezli Megaspeed'den yapılan açıklamada ise şirketin iddiaları ciddiye aldığı belirtilerek, "kapsamlı iç soruşturma yürütmek için dış hukuk danışmanı görevlendirildiği ve ABD ile işbirliği içinde olacakları" kaydedildi.

NYT'nin haberinde Beyaz Saray, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) konuya ilişkin açıklama yapmadığı kaydedildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Çang ise Alice Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı iddialarına ilişkin ABD'nin Pekin'e karşı "temeli olmayan karalama kampanyası peşinde olduğu" değerlendirmesinde bulundu.