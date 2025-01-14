Mehmed Şevket Eygi Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmed Şevket Eygi Anıldı

Sultanahmet'te düzenlenen etkinlikte Mehmed Şevket Eygi, fikirleriyle yad edildi.

14.01.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basın, fikir ve kültür dünyasının önemli simalarından Mehmed Şevket Eygi, Sultanahmet'te düzenlenen toplantıda yad edildi.

Etkinlikte konuşan yazar Mehmet Nuri Yardım, pek çok kişi gibi kendisinin de Eygi'nin fikirlerinden etkilendiğini belirtti.

Akıl Fikir Yayınları'ndan çıkan "İnancını Yaşayan Münevver Mehmed Şevket Eygi" kitabının yazarı da olan Yardım, Eygi'yi erken yaşlardan beri takip ettiğini vurgulayarak, "Henüz ortaokul yıllarımda, Eygi'nin çıkardığı haftalık 'Büyük Gazete'yi okuyordum. Gazetedeki yazılar dünya görüşümün şekillenmesinde önemli rol oynadı. Daha sonra tahsil için İstanbul'a geldiğimde kendisini ziyaret ettim. Onunla 40 yılı aşan süre boyunca irtibatımı kesmedim. O örnek alınması gereken müstesna bir kişi, bir abide şahsiyetti." dedi.

Aralarında Ekrem Kızıltaş, İsmail Fatih Ceylan, Bedir Acar, Emrullah Hatipoğlu, Dursun Gürlek, Ali Erkan Kavaklı, Müfid Yüksel, Sefa Saygılı ve Recep İncecik'in de yer aldığı çok sayıda isim, Eygi'nin yaptığı hizmetler ve çalışmaların önemini dile getirdi.

Eygi'nin kitaplara ilişkin sevgisi ve Müslümanların yüksek bir "estetik" anlayışa sahip olması gerektiğine dair tespitlerinin paylaşıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Yardım, Kültür Sanat, Sultanahmet, Edebiyat, Etkinlik, istanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmed Şevket Eygi Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:56:49. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmed Şevket Eygi Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.