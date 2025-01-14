Mehmed Şevket Eygi Anıldı

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Basın, fikir ve kültür dünyasının önemli simalarından Mehmed Şevket Eygi, Sultanahmet'te düzenlenen toplantıda yad edildi.

Etkinlikte konuşan yazar Mehmet Nuri Yardım, pek çok kişi gibi kendisinin de Eygi'nin fikirlerinden etkilendiğini belirtti.

Akıl Fikir Yayınları'ndan çıkan "İnancını Yaşayan Münevver Mehmed Şevket Eygi" kitabının yazarı da olan Yardım, Eygi'yi erken yaşlardan beri takip ettiğini vurgulayarak, "Henüz ortaokul yıllarımda, Eygi'nin çıkardığı haftalık 'Büyük Gazete'yi okuyordum. Gazetedeki yazılar dünya görüşümün şekillenmesinde önemli rol oynadı. Daha sonra tahsil için İstanbul'a geldiğimde kendisini ziyaret ettim. Onunla 40 yılı aşan süre boyunca irtibatımı kesmedim. O örnek alınması gereken müstesna bir kişi, bir abide şahsiyetti." dedi.

Aralarında Ekrem Kızıltaş, İsmail Fatih Ceylan, Bedir Acar, Emrullah Hatipoğlu, Dursun Gürlek, Ali Erkan Kavaklı, Müfid Yüksel, Sefa Saygılı ve Recep İncecik'in de yer aldığı çok sayıda isim, Eygi'nin yaptığı hizmetler ve çalışmaların önemini dile getirdi.

Eygi'nin kitaplara ilişkin sevgisi ve Müslümanların yüksek bir "estetik" anlayışa sahip olması gerektiğine dair tespitlerinin paylaşıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla sona erdi.