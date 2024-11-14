Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu

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RESMİ Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliğine seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74'üncü, 14 Haziran 2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurul'un 12 Kasım 2024 tarihli 17'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliğine seçildi.