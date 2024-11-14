Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu

Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu

Mehmet Akarca, TBMM'de yapılan seçimle Kamu Başdenetçiliğine seçildi.

14.11.2024 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RESMİ Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliğine seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74'üncü, 14 Haziran 2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurul'un 12 Kasım 2024 tarihli 17'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliğine seçildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Akarca, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:34 İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 02:14:00. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.