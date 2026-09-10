Mehmet Akif Ersoy’un davası izleyiciye ve basına kapatıldı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Mahkeme başkanının, duruşmanın izleyiciye ve basına kapalı yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yıl 11 Aralık'ta tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte toplam 7 kişi hakkında hazırlanan ilk iddianame, 20 Mayıs'ta İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş ancak mahkeme tarafından savcılığa iade edilmişti. Savcılık tarafından iddianamenin yeniden düzenlenerek aynı mahkemeye gönderilmesinin ardından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi kabulüne karar vermişti.

İddianamede, "suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası; diğer şüpheliler yönünden de örgüt faaliyeti kapsamında çeşitli uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından cezalandırma talebinde bulunmuştu.

Dava öncesinde Ersoy'un avukatı, mahkemeye yaptığı başvuruda, tarafların özel hayatının gizliliğinin zarar görebileceği, telafisi imkansız mağduriyetler yaşanabileceği ve kamu düzeninin bozulması tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etmişti. Talep üzerine bugün başlayacak duruşma öncesinde mahkeme başkanının, duruşmanın izleyiciye ve basına kapalı yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

VEYİS ATEŞ DE DURUŞMAYA GELDİ

7 Eylül'de başka bir dava kapsamında tahliye edilen gazeteci Veyis Ateş de tanık sıfatıyla duruşmaya geldi. Ateş, adliyede gazetecilere "Bildiğimizi, gördüğümüzü anlatacağız" dedi.