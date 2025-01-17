Mehmet Ali Birand, Vefatının 12. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Ali Birand, Vefatının 12. Yılında Anıldı

Mehmet Ali Birand, Vefatının 12. Yılında Anıldı

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 12. yılında mezarı başında anıldı. Eşi, oğlu, sevenleri ve meslektaşları tarafından yapılan anma etkinliğinde Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

17.01.2025 15:27  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülseren KARAPINAR-Ulaşcan ÖZER/, Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 12'nci yılında mezarı başında anıldı.

Mehmet Ali Birand'ın ölümünün 12'nci yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Mezarı başında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

'HERKES ONU ÇOK ARIYOR'

Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand "Mehmet Ali'nin 12'nci yılını anıyoruz. Su gibi geçti yıllar ama onun gibisi gelmedi. Onun gibi güzeli gelmedi. Hala herkes çok arıyor. Gazeteciliğini, namuslu gazeteciliğini arıyor. İleri görüşlülüğünü arıyor. Yaptığı belgesellerle çocuklarımız Türkiye'nin tarihini öğreniyor" dedi.

'ÇOK ÖZLÜYORUZ'

Mehmet Ali Birand'ın çalışma arkadaşı Süleyman Sarılar, "Mehmet Ali Birand'la sanırım en uzun çalışan insanlardan biriyim. 2000 yılından vefatına kadar. Yani 13 yıl birlikte çalıştık. Hem CNN TÜRK'te hem KANAL D'de hep birlikteydik. Mehmet Ali Birand'ın en önemli özelliklerinden biri gerçekten Türkiye'deki batılı anlamda sayılı gazetecilerden biriydi. Bunun yanında en önemli özelliği, insani özelliği gururu ve insanı kendini büyük gören tavrı yoktu. Herkese son derece babacan bir ilişki kurardı. Ben daha 13 yıl boyunca bir gün bile sesini yükselttiğini duymadım. Onu çok özlüyoruz." dedi.

'SEVENLERİYLE ONU ANMAK HOŞ BİR DUYGU'

Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, "12 yıl geçti babamın vefatından sonra. 12 yıl tabii ki sevenleriyle iş arkadaşlarıyla birlikte her yıl burada onu anmak çok hoş bir duygu. Ailecek bir aradayız. Zaten babamın çalışanlarıyla olan bağı her zaman bir aile olaraktı. Eski çalışanları, aile dostları, benim dostlarım, annemin dostlarının buraya gelmesi bizim için çok çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Ali Birand, Kültür Sanat, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Ali Birand, Vefatının 12. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:57:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Birand, Vefatının 12. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.