Mehmet Ali Birand, Vefatının 12. Yılında Anıldı

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Gülseren KARAPINAR-Ulaşcan ÖZER/, Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 12'nci yılında mezarı başında anıldı.

Mehmet Ali Birand'ın ölümünün 12'nci yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Mezarı başında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

'HERKES ONU ÇOK ARIYOR'

Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand "Mehmet Ali'nin 12'nci yılını anıyoruz. Su gibi geçti yıllar ama onun gibisi gelmedi. Onun gibi güzeli gelmedi. Hala herkes çok arıyor. Gazeteciliğini, namuslu gazeteciliğini arıyor. İleri görüşlülüğünü arıyor. Yaptığı belgesellerle çocuklarımız Türkiye'nin tarihini öğreniyor" dedi.

'ÇOK ÖZLÜYORUZ'

Mehmet Ali Birand'ın çalışma arkadaşı Süleyman Sarılar, "Mehmet Ali Birand'la sanırım en uzun çalışan insanlardan biriyim. 2000 yılından vefatına kadar. Yani 13 yıl birlikte çalıştık. Hem CNN TÜRK'te hem KANAL D'de hep birlikteydik. Mehmet Ali Birand'ın en önemli özelliklerinden biri gerçekten Türkiye'deki batılı anlamda sayılı gazetecilerden biriydi. Bunun yanında en önemli özelliği, insani özelliği gururu ve insanı kendini büyük gören tavrı yoktu. Herkese son derece babacan bir ilişki kurardı. Ben daha 13 yıl boyunca bir gün bile sesini yükselttiğini duymadım. Onu çok özlüyoruz." dedi.

'SEVENLERİYLE ONU ANMAK HOŞ BİR DUYGU'

Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, "12 yıl geçti babamın vefatından sonra. 12 yıl tabii ki sevenleriyle iş arkadaşlarıyla birlikte her yıl burada onu anmak çok hoş bir duygu. Ailecek bir aradayız. Zaten babamın çalışanlarıyla olan bağı her zaman bir aile olaraktı. Eski çalışanları, aile dostları, benim dostlarım, annemin dostlarının buraya gelmesi bizim için çok çok önemli" dedi.