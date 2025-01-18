Mehmet Bilgili Yeşilay Kütahya Şube Başkanı - Son Dakika
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Mehmet Bilgili Yeşilay Kütahya Şube Başkanı

Mehmet Bilgili Yeşilay Kütahya Şube Başkanı

Mehmet Bilgili, Yeşilay Kütahya Şube Başkanlığına yeniden seçildi. Bağımlılıkla mücadele vurgusu yapıldı.

18.01.2025 14:47
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Yeşilay Kütahya Şube Başkanlığına mevcut başkan Mehmet Bilgili yeniden seçildi.

Kentteki bir otelin Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Yeşilay Şubesi Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bilgili, yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın büyük bir aile olduğunu ve her geçen gün bu ailenin genişleyerek büyüdüğünü belirtti.

Yeşilay'ın başta gençler olmak üzere tüm insanların hayatına dokunduğunu dile getiren Bilgili, şunları söyledi:

"Bugün gelinen noktada Türkiye bağımlılıkla mücadelede bizlere destek veren birçok kurum ve kuruluş var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yeşilay olarak Türkiye genelinde her yıl 10 milyonu aşkın çocuk ve gence, 3 milyonun üzerinde yetişkine ulaşıyoruz. Yeşilay'ın bağımlılıklarda nasıl mücadele ettiğini ve savaştığını bu rakamlar göstermektedir. Bu bağlamda Yeşilay Kütahya Şubemizde son 3 yılda ilimizde ve ilçelerimizde 47 bin 462 gencimize, çocuğumuza ve yetişkinimize temas ettik, onlarla iletişime geçtik. Bu mücadelede bizler de bu ön safhadayız."

Bilgili, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile de bağımlılıklarla mücadele ettiklerine değinerek, spor kulüpleri faaliyetleriyle de önleyici hizmetler sunduklarını vurguladı

Yeşilay 8. Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da Yeşilay'ın faaliyetlerinden söz ederek, bağımlılıkla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Genel kurulda AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Adil Biçer, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Tekdemir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda mevcut başkan Mehmet Bilgili yeniden Yeşilay Kütahya Şubesi Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mehmet Bilgili Yeşilay Kütahya Şube Başkanı - Son Dakika

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