Mehmet Gül\'ün Cenazesi

Güncel

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ülkücü camianın önde gelen isimlerinden yaşamını yitiren Mehmet Gül'ün cenaze törenine katıldı.

Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden, "Deli Kurt" lakaplı iş insanı Mehmet Gül için Fatih Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve çok sayıda seveni de katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da cenazede yer aldı. Gül, kılınan cenaze namazının ardından dualarla uğurlandı.