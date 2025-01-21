Mehmet Güler AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Mehmet Güler AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Mehmet Güler AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Eski AA Genel Müdürü Güler, Yılın Kareleri oylamasında çeşitli fotoğraflara oy verdi.

21.01.2025 10:47
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Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü gazeteci Mehmet Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şişli Nişantaşı'ndaki ofisinde AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına da katılan Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Gruptan ayrı" fotoğrafına oy veren Güler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?" fotoğrafını oyladı.

Güler, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" fotoğrafından yana kullanırken "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın çektiği "Buruk bakış" fotoğrafını seçti.

Mehmet Güler, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafını tercih etti.

"Anadolu Ajansı olmadan Türkiye'de böyle bir arşivi oluşturmak son derece zor"

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının başladığı dönemden beri ilgisini çektiğini ifade eden Güler, oluşturulan almanakla tüm yılın özetini görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Yarışmada yurt içi ve dünyanın birçok ülkesinden, farklı kategorilerde ilginç ve güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Yarışma ve fotoğraflar hep ilgimi çekti. Birçok kişiye de tavsiye ettim. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin haber, fotoğraf ve görüntü arşivi. Kim ne derse desin haberin, fotoğrafın ve görüntünün arşivi. Gerek devlete, gerek özel sektöre, gerekse de medyaya servis edilenler Türkiye'nin karakterini, arşivini, haberini, görüntüsünü ve fotoğrafını oluşturuyor. Anadolu Ajansı olmadan Türkiye'de gerçekten böyle bir arşivi oluşturmak son derece zor. Anadolu Ajansı bu anlamda çok önemli bir görevi yerine getiriyor."

Güler, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin, medya kuruluşlarının yanı sıra Anadolu'daki yerel basının da ajansın abonesi olduğunu, bu yönüyle de AA'nın önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Mehmet Güler, Türkiye, Magazin, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Güler AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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