Mehmet Murat Çalık, Marmara Belediyeler Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu\'na seçildi

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(İSTANBUL) - Marmara Belediyeler Birliği (MDD) Meclis Toplantısı'nın 2024 yılı olağan birinci toplantısında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na seçildi. Çalık, "Vatandaş, bu zor zamanlarda devletin sıcak elini yanında görmek istiyor. Bizler yerel yönetimler olarak merkezi yönetimin refleks gösteremediği noktalarda ayrım yapmaksızın vatandaşımızın yanında olmalıyız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde Marmara bölgesindeki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla encümen ve komisyonların seçildiği MBB'nin 2024 yılı olağan birinci toplantısında Başkan Çalık, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na seçildi.

Yerel yöneticilerin partilerinin olduğu ancak aslolanın vatandaşa hizmet olduğunu vurgulayarak seçimden sonra siyasi refleksleri bırakıp hizmetlere odaklanılması gerektiğinin altını çizen Çalık, şunları kaydetti:

"Vatandaş, bu zor zamanlarda devletin sıcak elini yanında görmek istiyor. Bizler yerel yönetimler olarak merkezi yönetimin refleks gösteremediği noktalarda ayrım yapmaksızın vatandaşımızın yanında olmalıyız. Aslında yerel ve merkezi yönetim, insan metabolizmasına benziyor. İskelet yapımızı merkezi yönetim oluştururken kaslar ve bağlar yerel yönetimlerdir. Dolayısıyla uyum içinde çalışmaları gerekir. Biz mümkün olduğunca merkezi yönetimle uyumlu çalışmaların içinde olduk ama bugün de Marmara Belediyeler Birliği içerisindeyiz ve çok güzel bir uyumu gösteriyor arkadaşlarımız. Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmı Marmara Bölgesi'nde dönerken bir taraftan da deprem riskiyle karşı karşıya. O sebepten bu tür birliklerin çok önemli bir yeri var. 6 Şubat depremlerini yaşamış bir memleketin evlatları, yerel yöneticileriyiz. Dolayısıyla yapamadıklarımızdan dolayı vatandaşın çok zor durumda kaldığı anları da hep birlikte gördük. İnsanlara ilk 24 saat içinde yetişememek ve öncesinde hazırlıkların yapılamaması vatandaşın da tek başına kalmasına sebebiyet veriyor. Ben ana odağın deprem ve çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini düşünen bir yerel yöneticiyim. Geçen dönem yaptığımız bütün faaliyetlerin ana odağına depremi ve deprem öncesi hazırlıklarını koyduk. Çünkü biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden, fikirlerinden ilham alıyoruz Cumhuriyet gençleri olarak. Atatürk hep şunu söyledi: Felaket ve felaketlere önceden çalışmak lazımdır, felaket başa geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur."