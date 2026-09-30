Mehmet Muş, AK Parti'nin 19 Mayıs'taki esnaf buluşmasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet Muş, AK Parti'nin 19 Mayıs'taki esnaf buluşmasına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mehmet Muş, AK Parti\'nin 19 Mayıs\'taki esnaf buluşmasına katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı, Pazar Mahallesi'nde esnafla buluşma programı düzenledi. Programa katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile yerel yönetim ve teşkilat temsilcileri esnafın taleplerini dinledi, iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı tarafından Pazar Mahallesi'nde esnafla buluşma programı düzenlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uğur Büyükbaş'ın katıldığı programda esnafın talep, öneri ve beklentileri dinlendi.

Buluşmada yerel yönetimler, teşkilat ve esnaf arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirme de yapıldı.

Kaynak: AA
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuYerel HaberlerYerel YönetimMehmet Muş19 MayısAK PartiPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
16:59
TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri açıkladı
TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya, 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Büyük ters köşe
Fatma Betül Sayan Kaya, 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Büyük ters köşe
16:44
İşte İsrail’e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 17:15:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Mehmet Muş, AK Parti'nin 19 Mayıs'taki esnaf buluşmasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei