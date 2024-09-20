Mehmet Özcan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İkindi namazının ardından Balgat Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aralarında Kirişci'nin de bulunduğu aile fertleri ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, Vedat Bilgin, Nihat Ergün, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç katıldı.
Cenaze namazının ardından Özcan'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Özcan'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
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