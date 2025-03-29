Mehmet Şimşek'ten CHP Liderine Cevap: MASAK Raporları Savcılığa Doğrudan Raporlanıyor

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporuyla ilgili, "Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır" şeklindeki açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.