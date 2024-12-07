Meke Gölü Beyaz örtüsüyle Büyülüyor

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Meke Gölü beyaz örtüsüyle böyle görüntülendi

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kar yağışı sonrası beyaz örtüsüyle dron ile havadan görüntülendi.

Beyaz örtüsüyle güzel bir manzara sergileyen Meke Krater Gölü fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Meke Gölünde güzel görüntüler ortaya çıkarken fotoğraf sanatçıları bu anları fırsata çeviriyor. Göl, Konya- Adana Kara yolu üzerinde olması sebebi ile de gezi güzergahları arasında yer alıyor.

Fotoğraf sanatçısı Yaşar Yegen, "Karapınar fotoğraf çekimi için son derece zengin. Bunlardan Meke Krater Gölü her mevsim ilgi çekiyor. Kar yağışı ayrı bir görsellik kattı" dedi.