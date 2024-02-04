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Meke Gölü kış mevsiminde de yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kış mevsiminde de karavanla geziye çıkan yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kış mevsimi olmasına rağmen karavan ile Türkiye'ye gelen turistler, Karapınar'da doğal güzellikleri geziyor, Meke Gölü'ne uğramadan gitmiyor.

Meke Gölü yeraltı sularının çekilmesi ve kuraklık gibi sebeplerden dolayı kurudu. Buna rağmen yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Meke Gölü, kış mevsiminde de karavanları ile seyahat eden yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Karavanları ile Fransa'dan yola çıkan ve birçok Avrupa ülkesini gezdikten sonra Türkiye'ye ulaşan Amerikalı Joseph Reincke ve Fransız eşi Amélie Vastel Reincke çifti Meke Gölü'nde mola verdi. Yürüyüş yapıp, gün batımını ve gün doğumunu izleyen turistler 2 gün boyunca burada kamp yaptı. Çift burada kendilerine ikram edilen Konya etli ekmeğinden de yedi.

Reincke çifti, 4 ay önce Fransa'dan ayrıldıklarını anlatarak, "Evliyiz ve Fransa'daki karavanımızda birlikte yaşıyoruz. Macaristan, Sırbıstan, Bulgaristan'ı gezip Türkiye'ye ulaştık. 3 aydır Türkiye'de seyahat ediyoruz. Akdeniz kıyısı boyunca güneye, Datça'ya doğru yola çıktık. Truva, Efes, Pamukkale gibi tarihi yerleri gezdik. Ayrıca Türklerle birlikte iki farklı çiftlikte çalışarak zaman geçirdik. Türk insanı çok dost canlısı ve nazikti. Kültürümüzü paylaşmanın ve Türk kültürünü öğrenmenin keyfini yaşadık. En sevdiğimiz yiyecekler çiğ köfte ve etli ekmek oldu. Meke Gölü'nde keyifli vakit geçirdik, gerçekten çok güzel. Çok güzel bir ülkeniz var ve biz ziyaret etmekten çok keyif alıyoruz. 3 hafta daha Türkiye'yi gezeceğiz. Burası çok güzel bir ülke. İnsanları çok misafirperver. Kültürel yerleri gezip insanlarla tanışıyoruz. Türkiye'nin yemekleri harika. Sıcak bir mevsimde yeniden gelmek istiyoruz. Meke Gölü'nde 2 gündür kamptayız. Çok sakin bir yer ama suyunun olmaması çok üzücü. Her şeye rağmen ilginç bir yer" dedi.

Çift, ayrıca ilçenin diğer doğal güzelliklerinden Acıgöl'ü de gezdi.