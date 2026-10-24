Mekke, Cidde, Taif ve Yenbu'da tehlike alarmı sona erdi, Sivil Savunma halkı uyardı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Mekke, Cidde, Taif ve Yenbu kentlerinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mekke ile Cidde, Taif ve Yenbu kentlerinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı yapıldığı belirtildi.

Daha sonra yapılan açıklamada, tehlikenin geçtiği bilgisi verilerek halktan güvenlikleri için Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uymayı sürdürmeleri, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da füze ve insansız hava araçlarına müdahale anlarıyla bunların düştüğü yerlere ilişkin görüntü çekmenin, bilgi yayımlamanın veya paylaşmanın hukuki sorumluluk doğuracağı uyarısında bulundu.