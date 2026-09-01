Meksika'da Bombalı Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika
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Meksika'da Bombalı Saldırı: 10 Yaralı

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Zacatecas'taki polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı, 2'si ağır.

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde bir polis karakoluna patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

???????Zacatecas Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eyalete bağlı Ojocaliente Emniyet Müdürlüğü binası yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Radyo kuruluşu Grupo Formula'ya konuşan Başsavcı Cristian Paul Camacho, pazar gecesi suç örgütü mensuplarınca Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendiğini doğrulayarak, "Saldırganlar ne yazık ki eylemlerinde patlayıcı da kullandı." ifadesini kullandı.

Camacho, güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını vurgulayarak, "Aralarında emniyet teşkilatı görevlilerinin de bulunduğu toplam 10 yaralımız var. Şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Güvenlik güçleri duruma müdahale ederek kontrolü sağladı." dedi.

Yerel medyanın "bombalı araç saldırısı" olarak nitelendirdiği eylemin, Başsavcının da doğruladığı iddialara göre ülkenin en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) mensuplarınca gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Öte yandan Meksika hükümetine bağlı Güvenlik Kabinesi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ojocaliente Emniyet Müdürlüğüne yönelik patlayıcı cihazla gerçekleştirilen saldırının ardından olayları aydınlatmak ve sorumluları tespit edip yakalamak amacıyla başlatılan soruşturmalarda eyalet yetkilileriyle tam bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

CJNG elebaşı El Mencho öldürülmüştü

Jalisco Yeni Nesil Karteli elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes Meksiko ordusunun operasyonu sonucu 22 Şubat'ta öldürülmüştü.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'da Bombalı Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika

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