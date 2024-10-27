Meksika'da Otobüs Kazası: 24 Ölü

Güncel

MEKSİKO, 27 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesimindeki Zacatecas eyaletinde Cumartesi günü erken saatlerde bir yolcu otobüsünün mısır taşıyan bir kamyondan ayrılan dorseyle çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Ulusal Muhafız Koordinatörü Juan Manriquez, mısır yüklü dorsenin otobüse çarptığını, çarpma sonucu otobüsün sağ tarafa devrildiğini belirtti.

Trafik kazaları, Meksika'da her yıl pek çok kişinin hayatına mal oluyor. Meksika Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü'ne göre, 2023 yılında kentsel ve banliyö bölgelerinde bildirilen 381.000'den fazla kazada 4.800'den fazla kişi ölürken, 90.500 kişi ise yaralandı.