Meksika'da Şiddet Olayları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika'da Şiddet Olayları Artıyor

23.02.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Kanada, Meksika'daki vatandaşlarına bulunduğu yerde kalmaları çağrısında bulundu.

ABD ve Kanada, Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi ve çıkan şiddet olaylarının ardından bu ülkedeki vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yaptı.

ABD'nin Meksika'daki Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, El Mencho'nun öldürülmesinin ardından süren güvenlik operasyonları, suç faaliyetleri ve yolların kapatılması nedeniyle Meksika'daki vatandaşlara oldukları yerde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkedeki havaalanları kapatılmasa da yolların kapatılmasının hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini aksattığı ve Puerto Vallarta ile Guadalajara kentlerindeki iç ve dış hatlardaki uçuşların çoğunun iptal edildiği kaydedildi.

Kanada hükümetinin internet sayfasından yapılan açıklamada da Meksika'ya seyahat ederken "çok dikkatli olunması" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Meksika'nın bazı bölgelerinde yolların kapatılması, bazı araçların ateşe verilmesi gibi şiddet olayları yaşandığı, özellikle Guadalajara ve Puerto Vallarta dahil olmak üzere Jalisco eyaleti, Guerrero eyaleti, Mazatlan'ın bulunduğu Sinaloa eyaletleri gibi birçok bölgede güvenlik endişesine yol açan olayların görüldüğü aktarıldı.

Bölgedeki güvenlik durumunun "hızla kötüleşebileceği" ifade edilen açıklamada, Meksika'daki Kanadalılara bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.

Öte yandan, Hindistan'ın Meksika'daki Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Hint vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları ve hareketliliklerini kısıtlamaları çağrısında bulunuldu.

Çok sayıda uçuş iptal edildi

Fox News'ün haberine göre, çıkan şiddet olaylarının ardından Kanada merkezli Air Canada hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Puerto Vallarta'daki faaliyetlerinin geçici askıya alındığı belirtildi.

ABD merkezli United Airlines, Southwest Airlines ve American Airlines hava yolu şirketleri başta Puerto Vallarta olmak üzere Guadalajara ve Mazatlan gibi kentlerdeki 22 Şubat uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Kanada, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Şiddet Olayları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
10:20
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
10:03
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:00:12. #7.11#
SON DAKİKA: Meksika'da Şiddet Olayları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.