Meksika'da Şiddet Olayları Artıyor

ABD ve Kanada, Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi ve çıkan şiddet olaylarının ardından bu ülkedeki vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yaptı.

ABD'nin Meksika'daki Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, El Mencho'nun öldürülmesinin ardından süren güvenlik operasyonları, suç faaliyetleri ve yolların kapatılması nedeniyle Meksika'daki vatandaşlara oldukları yerde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkedeki havaalanları kapatılmasa da yolların kapatılmasının hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini aksattığı ve Puerto Vallarta ile Guadalajara kentlerindeki iç ve dış hatlardaki uçuşların çoğunun iptal edildiği kaydedildi.

Kanada hükümetinin internet sayfasından yapılan açıklamada da Meksika'ya seyahat ederken "çok dikkatli olunması" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Meksika'nın bazı bölgelerinde yolların kapatılması, bazı araçların ateşe verilmesi gibi şiddet olayları yaşandığı, özellikle Guadalajara ve Puerto Vallarta dahil olmak üzere Jalisco eyaleti, Guerrero eyaleti, Mazatlan'ın bulunduğu Sinaloa eyaletleri gibi birçok bölgede güvenlik endişesine yol açan olayların görüldüğü aktarıldı.

Bölgedeki güvenlik durumunun "hızla kötüleşebileceği" ifade edilen açıklamada, Meksika'daki Kanadalılara bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.

Öte yandan, Hindistan'ın Meksika'daki Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Hint vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları ve hareketliliklerini kısıtlamaları çağrısında bulunuldu.

Çok sayıda uçuş iptal edildi

Fox News'ün haberine göre, çıkan şiddet olaylarının ardından Kanada merkezli Air Canada hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Puerto Vallarta'daki faaliyetlerinin geçici askıya alındığı belirtildi.

ABD merkezli United Airlines, Southwest Airlines ve American Airlines hava yolu şirketleri başta Puerto Vallarta olmak üzere Guadalajara ve Mazatlan gibi kentlerdeki 22 Şubat uçuşlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.