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Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen 2 göçmen nehirde boğuldu - Son Dakika
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Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen 2 göçmen nehirde boğuldu

Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen 2 düzensiz göçmen, Rio Grande Nehri'nde çamura saplanarak boğuldu. Ölen göçmenlerin Venezuela ve Haiti uyruklu oldukları belirtildi. Nehirdeki çöp ve çamur nedeniyle birçok kişi hayatını kaybediyor.

Meksika\'dan ABD\'ye geçmek isteyen 2 göçmen nehirde boğuldu
23.12.2023 - 21:57,
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Meksika'dan ABD'ye gitmek isteyen 2 düzensiz göçmen, nehirde boğularak yaşamını yitirdi.

Meksika basınında çıkan habere göre, 2 düzensiz göçmen, ABD-Meksika'yı birbirinden ayıran Rio Grande Nehri'ni geçmek isterken çamura saplandı.

Nehirde bir süre ilerleyen düzensiz göçmenler, dibe batarak nehirde boğuldu.

Ölen düzensiz göçmenlerin, Venezuela ve Haiti uyruklu oldukları bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, düzensiz göçmenlerin nehri geçmeye çalıştığı, ancak yoğun balçık ve çöpler arasında mahsur kaldığı görülüyor.

Görgü tanıkları, düzensiz göçmenlerin uzun süre yardım istediğini, ancak bölgedeki yetkililerin yardım etmediğini ileri sürdü.

Meksika üzerinden ABD'ye geçmek isteyenlerin kullandığı rotada yer alan Rio Grande Nehri, özellikle bazı kollarının çöp ve çamurla dolması nedeniyle çok sayıda kişinin boğularak ölümüne yol açıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen 2 göçmen nehirde boğuldu - Son Dakika
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